Путин утвердил Национальный словарный фонд

22 апреля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин включил «Национальный словарный фонд» в ФЗ «О Государственном языке РФ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин утвердил «Национальный словарный фонд». Он включен в Федеральный закон «О Государственном языке РФ». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Внести в ФЗ «О Государственном языке РФ» следующие изменения. Дополнить статьей 4 «Национальный словарный фонд», — отмечается в указе. Изменения в ФЗ вступают в силу с 1 января 2025 года. В Госдуме отмечали, что «Национальный словарный фонд» будет представлять собой бесплатный цифровой ресурс. На нем пользователь сможет ознакомиться с правильным написанием слов. Также можно будет просмотреть значениями слов и даже найти их синонимы. Это только часть возможностей этого ресурса. Он позволит повысить общий уровень грамотности населения, подчеркнули депутаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин утвердил «Национальный словарный фонд». Он включен в Федеральный закон «О Государственном языке РФ». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Внести в ФЗ «О Государственном языке РФ» следующие изменения. Дополнить статьей 4 «Национальный словарный фонд», — отмечается в указе. Изменения в ФЗ вступают в силу с 1 января 2025 года. В Госдуме отмечали, что «Национальный словарный фонд» будет представлять собой бесплатный цифровой ресурс. На нем пользователь сможет ознакомиться с правильным написанием слов. Также можно будет просмотреть значениями слов и даже найти их синонимы. Это только часть возможностей этого ресурса. Он позволит повысить общий уровень грамотности населения, подчеркнули депутаты.