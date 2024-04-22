Путин утвердил Национальный словарный фонд

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Владимир Путин включил «Национальный словарный фонд» в ФЗ «О Государственном языке РФ» Фото:

Российский президент Владимир Путин утвердил «Национальный словарный фонд». Он включен в Федеральный закон «О Государственном языке РФ». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Внести в ФЗ «О Государственном языке РФ» следующие изменения. Дополнить статьей 4 «Национальный словарный фонд», — отмечается в указе. Изменения в ФЗ вступают в силу с 1 января 2025 года.

В Госдуме отмечали, что «Национальный словарный фонд» будет представлять собой бесплатный цифровой ресурс. На нем пользователь сможет ознакомиться с правильным написанием слов. Также можно будет просмотреть значениями слов и даже найти их синонимы. Это только часть возможностей этого ресурса. Он позволит повысить общий уровень грамотности населения, подчеркнули депутаты.

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Российский президент Владимир Путин утвердил «Национальный словарный фонд». Он включен в Федеральный закон «О Государственном языке РФ». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Внести в ФЗ «О Государственном языке РФ» следующие изменения. Дополнить статьей 4 «Национальный словарный фонд», — отмечается в указе. Изменения в ФЗ вступают в силу с 1 января 2025 года. В Госдуме отмечали, что «Национальный словарный фонд» будет представлять собой бесплатный цифровой ресурс. На нем пользователь сможет ознакомиться с правильным написанием слов. Также можно будет просмотреть значениями слов и даже найти их синонимы. Это только часть возможностей этого ресурса. Он позволит повысить общий уровень грамотности населения, подчеркнули депутаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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