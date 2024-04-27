27 апреля 2024

После ДТП тело челябинского водителя пришлось извлекать из-под обломков авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
Водитель совершил столкновение с большегрузом Фото:

Челябинским спасателям пришлось принимать участие по извлечению тела погибшего водителя «ВАЗ 21102» на трассе Тюбук — Кыштым после столкновения с грузовиком. Об сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На 24-м километре трассы Тюбук — Кыштым сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий ДТП. Пришлось деблокировать погибшего мужчину из легкового автомобиля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В УГИБДД региона пояснили, что водитель автомобилем «ВАЗ 21102» выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен). При выезде он совершил столкновение со встречным автомобилем «Шакман» с прицепом. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

От машины осталась груда металла
От машины осталась груда металла

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Челябинским спасателям пришлось принимать участие по извлечению тела погибшего водителя «ВАЗ 21102» на трассе Тюбук — Кыштым после столкновения с грузовиком. Об сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На 24-м километре трассы Тюбук — Кыштым сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий ДТП. Пришлось деблокировать погибшего мужчину из легкового автомобиля», — сообщили в пресс-службе ведомства. В УГИБДД региона пояснили, что водитель автомобилем «ВАЗ 21102» выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен). При выезде он совершил столкновение со встречным автомобилем «Шакман» с прицепом. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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