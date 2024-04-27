Челябинским спасателям пришлось принимать участие по извлечению тела погибшего водителя «ВАЗ 21102» на трассе Тюбук — Кыштым после столкновения с грузовиком. Об сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На 24-м километре трассы Тюбук — Кыштым сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий ДТП. Пришлось деблокировать погибшего мужчину из легкового автомобиля», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В УГИБДД региона пояснили, что водитель автомобилем «ВАЗ 21102» выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен). При выезде он совершил столкновение со встречным автомобилем «Шакман» с прицепом. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!