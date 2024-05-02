Bloomberg: Турция полностью прекратила торговлю с Израилем

02 мая 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Турция приняла решение о приостановке всех торговых отношений с Израилем. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от двух турецких чиновников. «Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля», — говорится в сообщении агентства. Подробности и причины такого шага пока не разглашаются, поскольку официального объявления от турецких властей еще не последовало. В апреле 2024 года Анкара ввела ограничения на экспорт в Израиль. Минторг Турции указал, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, а также позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция приняла решение о приостановке всех торговых отношений с Израилем. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от двух турецких чиновников. «Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля», — говорится в сообщении агентства. Подробности и причины такого шага пока не разглашаются, поскольку официального объявления от турецких властей еще не последовало. В апреле 2024 года Анкара ввела ограничения на экспорт в Израиль. Минторг Турции указал, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, а также позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи.