Bloomberg: Турция полностью прекратила торговлю с Израилем

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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Турция приняла решение о приостановке всех торговых отношений с Израилем. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от двух турецких чиновников.

«Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля», — говорится в сообщении агентства. Подробности и причины такого шага пока не разглашаются, поскольку официального объявления от турецких властей еще не последовало.

В апреле 2024 года Анкара ввела ограничения на экспорт в Израиль. Минторг Турции указал, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, а также позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи.

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Турция приняла решение о приостановке всех торговых отношений с Израилем. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от двух турецких чиновников. «Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля», — говорится в сообщении агентства. Подробности и причины такого шага пока не разглашаются, поскольку официального объявления от турецких властей еще не последовало. В апреле 2024 года Анкара ввела ограничения на экспорт в Израиль. Минторг Турции указал, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, а также позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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