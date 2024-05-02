Bloomberg: Турция полностью прекратила торговлю с Израилем

Турция приняла решение о приостановке всех торговых отношений с Израилем. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от двух турецких чиновников.
«Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля», — говорится в сообщении агентства. Подробности и причины такого шага пока не разглашаются, поскольку официального объявления от турецких властей еще не последовало.
В апреле 2024 года Анкара ввела ограничения на экспорт в Израиль. Минторг Турции указал, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, а также позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи.
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Турция приняла решение о приостановке всех торговых отношений с Израилем. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от двух турецких чиновников. «Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля», — говорится в сообщении агентства. Подробности и причины такого шага пока не разглашаются, поскольку официального объявления от турецких властей еще не последовало. В апреле 2024 года Анкара ввела ограничения на экспорт в Израиль. Минторг Турции указал, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа, а также позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи.