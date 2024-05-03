Армия и оружие Штурмовые подразделения ВС РФ заблокировали ВСУ у въезда в Часов Яр. Видео 03 мая 2024 в 12:42 Размер текста - 17 + ВС РФ заблокировали ВСУ у Часов Яра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У въезда в Часов Яр украинскую армию заблокировали штурмовики ВС РФ при помощи РСЗО «Град». Также там наступают военные-десантники России. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «Штурмовые подразделения при поддержке „Градов“ заблокировали боевиков у входа в Часов Яр», — передает телеканал. Отмечается, что на направлении проходит наступательная операция бойцов Свирской воздушно-десантной дивизии. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы-десантники при поддержке РСЗО ликвидировали пехоту и бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яру. Российская армия добилась прорыва на этой территории. Ведутся тяжелые бои, для украинцев обстановка в населенном пункте накаляется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У въезда в Часов Яр украинскую армию заблокировали штурмовики ВС РФ при помощи РСЗО «Град». Также там наступают военные-десантники России. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «Штурмовые подразделения при поддержке „Градов“ заблокировали боевиков у входа в Часов Яр», — передает телеканал. Отмечается, что на направлении проходит наступательная операция бойцов Свирской воздушно-десантной дивизии. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы-десантники при поддержке РСЗО ликвидировали пехоту и бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яру. Российская армия добилась прорыва на этой территории. Ведутся тяжелые бои, для украинцев обстановка в населенном пункте накаляется. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям