Штурмовые подразделения ВС РФ заблокировали ВСУ у въезда в Часов Яр. Видео

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ВС РФ заблокировали ВСУ у Часов Яра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У въезда в Часов Яр украинскую армию заблокировали штурмовики ВС РФ при помощи РСЗО «Град». Также там наступают военные-десантники России. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Штурмовые подразделения при поддержке „Градов“ заблокировали боевиков у входа в Часов Яр», — передает телеканал. Отмечается, что на направлении проходит наступательная операция бойцов Свирской воздушно-десантной дивизии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы-десантники при поддержке РСЗО ликвидировали пехоту и бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яру. Российская армия добилась прорыва на этой территории. Ведутся тяжелые бои, для украинцев обстановка в населенном пункте накаляется.

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У въезда в Часов Яр украинскую армию заблокировали штурмовики ВС РФ при помощи РСЗО «Град». Также там наступают военные-десантники России. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «Штурмовые подразделения при поддержке „Градов“ заблокировали боевиков у входа в Часов Яр», — передает телеканал. Отмечается, что на направлении проходит наступательная операция бойцов Свирской воздушно-десантной дивизии. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы-десантники при поддержке РСЗО ликвидировали пехоту и бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яру. Российская армия добилась прорыва на этой территории. Ведутся тяжелые бои, для украинцев обстановка в населенном пункте накаляется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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