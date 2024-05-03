У въезда в Часов Яр украинскую армию заблокировали штурмовики ВС РФ при помощи РСЗО «Град». Также там наступают военные-десантники России. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Штурмовые подразделения при поддержке „Градов“ заблокировали боевиков у входа в Часов Яр», — передает телеканал. Отмечается, что на направлении проходит наступательная операция бойцов Свирской воздушно-десантной дивизии.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы-десантники при поддержке РСЗО ликвидировали пехоту и бронеавтомобиль ВСУ в Часовом Яру. Российская армия добилась прорыва на этой территории. Ведутся тяжелые бои, для украинцев обстановка в населенном пункте накаляется.
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