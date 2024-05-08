Верховная Рада разрешила мобилизацию осужденных украинцев

08 мая 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

На Украине осужденных начнут брать в ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Верховная Рада Украины одобрила инициативу о мобилизации осужденных в стране во втором чтении. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. «Законопроект <…> о мобилизации осужденных приняли [во втором чтении]», — сообщил Ярослав Железняк у себя в telegram-канале. Он уточнил, что инициативу поддержали 279 депутатов. Другой депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) уточнил, что речь идет об осужденных за нетяжкие преступления. То есть виновные в тяжком умышленном убийстве, сексуальном насилии или осужденные за преступления против нацбезопасности Украины не будут призываться в ВСУ, уточнил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховная Рада Украины одобрила инициативу о мобилизации осужденных в стране во втором чтении. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. «Законопроект <…> о мобилизации осужденных приняли [во втором чтении]», — сообщил Ярослав Железняк у себя в telegram-канале. Он уточнил, что инициативу поддержали 279 депутатов. Другой депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) уточнил, что речь идет об осужденных за нетяжкие преступления. То есть виновные в тяжком умышленном убийстве, сексуальном насилии или осужденные за преступления против нацбезопасности Украины не будут призываться в ВСУ, уточнил он.