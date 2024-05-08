Верховная Рада разрешила мобилизацию осужденных украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
На Украине осужденных начнут брать в ВСУ Фото:

Верховная Рада Украины одобрила инициативу о мобилизации осужденных в стране во втором чтении. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Законопроект <…> о мобилизации осужденных приняли [во втором чтении]», — сообщил Ярослав Железняк у себя в telegram-канале. Он уточнил, что инициативу поддержали 279 депутатов.

Другой депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) уточнил, что речь идет об осужденных за нетяжкие преступления. То есть виновные в тяжком умышленном убийстве, сексуальном насилии или осужденные за преступления против нацбезопасности Украины не будут призываться в ВСУ, уточнил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховная Рада Украины одобрила инициативу о мобилизации осужденных в стране во втором чтении. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. «Законопроект <…> о мобилизации осужденных приняли [во втором чтении]», — сообщил Ярослав Железняк у себя в telegram-канале. Он уточнил, что инициативу поддержали 279 депутатов. Другой депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) уточнил, что речь идет об осужденных за нетяжкие преступления. То есть виновные в тяжком умышленном убийстве, сексуальном насилии или осужденные за преступления против нацбезопасности Украины не будут призываться в ВСУ, уточнил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...