Верховная Рада разрешила мобилизацию осужденных украинцев

Верховная Рада Украины одобрила инициативу о мобилизации осужденных в стране во втором чтении. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
«Законопроект <…> о мобилизации осужденных приняли [во втором чтении]», — сообщил Ярослав Железняк у себя в telegram-канале. Он уточнил, что инициативу поддержали 279 депутатов.
Другой депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) уточнил, что речь идет об осужденных за нетяжкие преступления. То есть виновные в тяжком умышленном убийстве, сексуальном насилии или осужденные за преступления против нацбезопасности Украины не будут призываться в ВСУ, уточнил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.