Голландского певца отстранили от Евровидения из-за «угрожающего движения»

11 мая 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Вещательный союз все же решил дисквалифицировать Йоста Клейна Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Голландский артист Йост Клейн был исключен из финала «Евровидения-2024» из-за инцидента, связанного с «угрожающим движением в сторону камеры». Об этом сообщила вещательная корпорация AVROTROS. «Вопреки четко согласованным договоренностям, Йост был снят, когда он только сошел со сцены и был вынужден бежать в гримерку <…> Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры», — сообщила AVROTROS в своей соцсети X. Однако физического контакта с оператором не было. После инцидента последовало официальное расследование со стороны ЕВС и полиции. После консультации с Европейским вещательным союзом (ЕВС), AVROTROS предложила несколько вариантов решения, однако в конечном итоге ЕВС принял решение о дисквалификации Клейна. AVROTROS выразила мнение, что указанное наказание слишком сурово и несоразмерно самому инциденту. Они подчеркнули свою поддержку принципам правильного поведения, но считают, что отстранение оказалось излишним в данной ситуации. Таким образом, в финале «Евровидения-2024», который состоится 11 мая в Мальме, примут участие не 26, а 25 стран. Несмотря на дисквалификацию голландского участника, жюри и зрители в Нидерландах смогут оценивать выступления исполнителей из других стран. Хотя букмекеры не предсказывали победу Клейна, они считали, что он мог бы занять 4-5 место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голландский артист Йост Клейн был исключен из финала «Евровидения-2024» из-за инцидента, связанного с «угрожающим движением в сторону камеры». Об этом сообщила вещательная корпорация AVROTROS. «Вопреки четко согласованным договоренностям, Йост был снят, когда он только сошел со сцены и был вынужден бежать в гримерку <…> Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры», — сообщила AVROTROS в своей соцсети X. Однако физического контакта с оператором не было. После инцидента последовало официальное расследование со стороны ЕВС и полиции. После консультации с Европейским вещательным союзом (ЕВС), AVROTROS предложила несколько вариантов решения, однако в конечном итоге ЕВС принял решение о дисквалификации Клейна. AVROTROS выразила мнение, что указанное наказание слишком сурово и несоразмерно самому инциденту. Они подчеркнули свою поддержку принципам правильного поведения, но считают, что отстранение оказалось излишним в данной ситуации. Таким образом, в финале «Евровидения-2024», который состоится 11 мая в Мальме, примут участие не 26, а 25 стран. Несмотря на дисквалификацию голландского участника, жюри и зрители в Нидерландах смогут оценивать выступления исполнителей из других стран. Хотя букмекеры не предсказывали победу Клейна, они считали, что он мог бы занять 4-5 место.