Голландского певца отстранили от Евровидения из-за «угрожающего движения»

Голландский артист Йост Клейн был исключен из финала «Евровидения-2024» из-за инцидента, связанного с «угрожающим движением в сторону камеры». Об этом сообщила вещательная корпорация AVROTROS.
«Вопреки четко согласованным договоренностям, Йост был снят, когда он только сошел со сцены и был вынужден бежать в гримерку <…> Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры», — сообщила AVROTROS в своей соцсети X. Однако физического контакта с оператором не было. После инцидента последовало официальное расследование со стороны ЕВС и полиции.
После консультации с Европейским вещательным союзом (ЕВС), AVROTROS предложила несколько вариантов решения, однако в конечном итоге ЕВС принял решение о дисквалификации Клейна. AVROTROS выразила мнение, что указанное наказание слишком сурово и несоразмерно самому инциденту. Они подчеркнули свою поддержку принципам правильного поведения, но считают, что отстранение оказалось излишним в данной ситуации.
Таким образом, в финале «Евровидения-2024», который состоится 11 мая в Мальме, примут участие не 26, а 25 стран. Несмотря на дисквалификацию голландского участника, жюри и зрители в Нидерландах смогут оценивать выступления исполнителей из других стран. Хотя букмекеры не предсказывали победу Клейна, они считали, что он мог бы занять 4-5 место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.