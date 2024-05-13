В МИД РФ ответили на заявления Запада о нелегитимности выборов в России

МИД РФ: Западу стоит сосредоточиться на своих проблемах с легитимностью
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Мария Захарова сообщила, что Западу стоит обратить внимание на ситуации внутри своих стран
Мария Захарова сообщила, что Западу стоит обратить внимание на ситуации внутри своих стран Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления западных стран относительно легитимности российских выборов. Она предложила Западу сосредоточиться на собственных проблемах с легитимностью и демократией. 

"Всем этим «рассуждальщикам» из натоцентричных структур было бы неплохо разобраться со своими собственными «легитимностями» для начала", — сообщила Захарова. Заявление опубликовано в telegram-канале. 

Она упомянула исторические примеры покушений и убийств политических деятелей в США. Захарова также отметила, что в США открыто заявляют о «необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа», при этом никто из западников, защищающих демократию, законность и права человека, не обращает на это внимание.

Ранее в ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент принял резолюцию, в которой было заявлено, что выборы президента Российской Федерации были признаны недемократичными. Депутаты Европейского союза призвали международное сообщество признать результаты процедуры избрания главы России незаконными.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления западных стран относительно легитимности российских выборов. Она предложила Западу сосредоточиться на собственных проблемах с легитимностью и демократией.  "Всем этим «рассуждальщикам» из натоцентричных структур было бы неплохо разобраться со своими собственными «легитимностями» для начала", — сообщила Захарова. Заявление опубликовано в telegram-канале.  Она упомянула исторические примеры покушений и убийств политических деятелей в США. Захарова также отметила, что в США открыто заявляют о «необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа», при этом никто из западников, защищающих демократию, законность и права человека, не обращает на это внимание. Ранее в ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент принял резолюцию, в которой было заявлено, что выборы президента Российской Федерации были признаны недемократичными. Депутаты Европейского союза призвали международное сообщество признать результаты процедуры избрания главы России незаконными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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