Мэр Донецка показал, что случилось с городом после ночного налета ВСУ. Фото

Мэр Донецка опубликовал последствия атаки украинского БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Донецка показал последствия атаки украинских БПЛА
Мэр Донецка показал последствия атаки украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились кадры последствий ночного налета украинских БПЛА по ДНР. В результате атаки пострадали дома в Киевском районе и БЦ в Ворошиловском районе. Информацию и кадры передает мэр Донецка Алексей Кузьмин.

«По предварительной информации, в результате ночной вражеской атаки БПЛА в Ворошиловском районе пострадал БЦ „Пушкинский“ — остекление, в Киевском районе по ул. Артёма и Миронова повреждены 2 жилых многоквартирных дома», — указано в telegram-канале мэра. Также сообщается об 262-х обесточенных трансформаторных подстанций. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 29 июля было сбито 74 беспилотников ВСУ. Об этом сообщало Минобороны. Наибольшее число БПЛА было сбито в Брянской области.

Последствия ударов в Киевском районе по ул. Артёма и Миронова
Последствия ударов в Киевском районе по ул. Артёма и Миронова
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились кадры последствий ночного налета украинских БПЛА по ДНР. В результате атаки пострадали дома в Киевском районе и БЦ в Ворошиловском районе. Информацию и кадры передает мэр Донецка Алексей Кузьмин. «По предварительной информации, в результате ночной вражеской атаки БПЛА в Ворошиловском районе пострадал БЦ „Пушкинский“ — остекление, в Киевском районе по ул. Артёма и Миронова повреждены 2 жилых многоквартирных дома», — указано в telegram-канале мэра. Также сообщается об 262-х обесточенных трансформаторных подстанций. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения. Ранее сообщалось о том, что в ночь на 29 июля было сбито 74 беспилотников ВСУ. Об этом сообщало Минобороны. Наибольшее число БПЛА было сбито в Брянской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...