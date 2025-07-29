Появились кадры последствий ночного налета украинских БПЛА по ДНР. В результате атаки пострадали дома в Киевском районе и БЦ в Ворошиловском районе. Информацию и кадры передает мэр Донецка Алексей Кузьмин.
«По предварительной информации, в результате ночной вражеской атаки БПЛА в Ворошиловском районе пострадал БЦ „Пушкинский“ — остекление, в Киевском районе по ул. Артёма и Миронова повреждены 2 жилых многоквартирных дома», — указано в telegram-канале мэра. Также сообщается об 262-х обесточенных трансформаторных подстанций. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 29 июля было сбито 74 беспилотников ВСУ. Об этом сообщало Минобороны. Наибольшее число БПЛА было сбито в Брянской области.
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