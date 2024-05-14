Челябинские аграрии опоздают с завершением посевной на две недели

15 мая 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Посевную задержали дожди и заморозки Фото: Анна Майорова © URA.RU Аграрии Челябинской области завершат посевную кампанию на полторы-две недели позже. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, на сдвиг сроков повлияли погодные условия. «Дожди и похолодание существенно затруднили проведение посевных работ, что привело к сдвигу сроков. Теперь завершение посевной кампании ожидается после 10 июня. весенний сев завершится на полторы-две недели позже обычного», — сообщили в минсельхозе Челябинской области. В текущем году из запланированных 1,7 млн гектаров яровых культур аграрии региона уже посеяли 166 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, а также 61 тысячу гектаров масличных. Посев картофеля и овощей также продолжается, несмотря на погодные испытания. План ярового сева выполнили на 14%. Как URA.RU пояснила глава ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова, почва содержит избыток влаги. Это затрудняет работы или делает их невозможными. В минсельхозе отметили, что больше всего яровых культур посеяли хозяйства Верхнеуральского и Варненского районов. На их долю пришлось 31 тысяча и 27 тысяч гектаров соответственно. Еще 22 тысячи га яровых посеяно в Агаповском районе, 19 тысяч и 18,5 тысячи га — в Увельском и Кизильском районах. Аграрии получают субсидии из областного и федерального бюджетов. Деньги направляются на пополнение оборотных средств предприятий, покупку матресурсов. Уже выплачено 350 млн рублей на приобретение семян. Сумма по решению губернатора Алексея Текслера выделена для приобретения семенного материала и покрытия дефицита семян. Проблема возникла из-за плохих погодных условий в ход уборки 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аграрии Челябинской области завершат посевную кампанию на полторы-две недели позже. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, на сдвиг сроков повлияли погодные условия. «Дожди и похолодание существенно затруднили проведение посевных работ, что привело к сдвигу сроков. Теперь завершение посевной кампании ожидается после 10 июня. весенний сев завершится на полторы-две недели позже обычного», — сообщили в минсельхозе Челябинской области. В текущем году из запланированных 1,7 млн гектаров яровых культур аграрии региона уже посеяли 166 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, а также 61 тысячу гектаров масличных. Посев картофеля и овощей также продолжается, несмотря на погодные испытания. План ярового сева выполнили на 14%. Как URA.RU пояснила глава ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова, почва содержит избыток влаги. Это затрудняет работы или делает их невозможными. В минсельхозе отметили, что больше всего яровых культур посеяли хозяйства Верхнеуральского и Варненского районов. На их долю пришлось 31 тысяча и 27 тысяч гектаров соответственно. Еще 22 тысячи га яровых посеяно в Агаповском районе, 19 тысяч и 18,5 тысячи га — в Увельском и Кизильском районах. Аграрии получают субсидии из областного и федерального бюджетов. Деньги направляются на пополнение оборотных средств предприятий, покупку матресурсов. Уже выплачено 350 млн рублей на приобретение семян. Сумма по решению губернатора Алексея Текслера выделена для приобретения семенного материала и покрытия дефицита семян. Проблема возникла из-за плохих погодных условий в ход уборки 2023 года.