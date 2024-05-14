14 мая 2024

Челябинские аграрии опоздают с завершением посевной на две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, трактор, поле, посевная, сельское хозяйство, посев семян
Посевную задержали дожди и заморозки Фото:

Аграрии Челябинской области завершат посевную кампанию на полторы-две недели позже. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, на сдвиг сроков повлияли погодные условия.

«Дожди и похолодание существенно затруднили проведение посевных работ, что привело к сдвигу сроков. Теперь завершение посевной кампании ожидается после 10 июня. весенний сев завершится на полторы-две недели позже обычного», — сообщили в минсельхозе Челябинской области.

В текущем году из запланированных 1,7 млн гектаров яровых культур аграрии региона уже посеяли 166 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, а также 61 тысячу гектаров масличных. Посев картофеля и овощей также продолжается, несмотря на погодные испытания. План ярового сева выполнили на 14%.

Как URA.RU пояснила глава ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова, почва содержит избыток влаги. Это затрудняет работы или делает их невозможными.

В минсельхозе отметили, что больше всего яровых культур посеяли хозяйства Верхнеуральского и Варненского районов. На их долю пришлось 31 тысяча и 27 тысяч гектаров соответственно. Еще 22 тысячи га яровых посеяно в Агаповском районе, 19 тысяч и 18,5 тысячи га — в Увельском и Кизильском районах.

Аграрии получают субсидии из областного и федерального бюджетов. Деньги направляются на пополнение оборотных средств предприятий, покупку матресурсов. Уже выплачено 350 млн рублей на приобретение семян. Сумма по решению губернатора Алексея Текслера выделена для приобретения семенного материала и покрытия дефицита семян. Проблема возникла из-за плохих погодных условий в ход уборки 2023 года.

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Аграрии Челябинской области завершат посевную кампанию на полторы-две недели позже. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, на сдвиг сроков повлияли погодные условия. «Дожди и похолодание существенно затруднили проведение посевных работ, что привело к сдвигу сроков. Теперь завершение посевной кампании ожидается после 10 июня. весенний сев завершится на полторы-две недели позже обычного», — сообщили в минсельхозе Челябинской области. В текущем году из запланированных 1,7 млн гектаров яровых культур аграрии региона уже посеяли 166 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, а также 61 тысячу гектаров масличных. Посев картофеля и овощей также продолжается, несмотря на погодные испытания. План ярового сева выполнили на 14%. Как URA.RU пояснила глава ассоциации «Овощи» Лидия Смирнова, почва содержит избыток влаги. Это затрудняет работы или делает их невозможными. В минсельхозе отметили, что больше всего яровых культур посеяли хозяйства Верхнеуральского и Варненского районов. На их долю пришлось 31 тысяча и 27 тысяч гектаров соответственно. Еще 22 тысячи га яровых посеяно в Агаповском районе, 19 тысяч и 18,5 тысячи га — в Увельском и Кизильском районах. Аграрии получают субсидии из областного и федерального бюджетов. Деньги направляются на пополнение оборотных средств предприятий, покупку матресурсов. Уже выплачено 350 млн рублей на приобретение семян. Сумма по решению губернатора Алексея Текслера выделена для приобретения семенного материала и покрытия дефицита семян. Проблема возникла из-за плохих погодных условий в ход уборки 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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