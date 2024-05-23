Бастрыкин вступился за челябинских инвалидов, живущих в разваливающемся доме

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Прогулка по городу, с админами паблика Архитектурные излишества. Тюмень, старый дом, деревянный дом, улица дзержинского, наличники
Дом должны были снести в 2019 году (архивное фото) Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об длительном расселении аварийного дома в поселке Магнитка Челябинской области, где проживают супруги-инвалиды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР.

В пресс-службе ведомства уточнили, что пожилые супруги инвалидов обратились в приемную СКР с вопросом о длительном расселении деревянного дома. По данным СКР, здание 1937 года признано аварийным и подлежащем сносу в 2019 году. Несмотря на то, что в доме разрушается печное отопление и осыпается кирпичная кладка на крыше, срок расселения был установлен до 2027 года.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об длительном расселении аварийного дома в поселке Магнитка Челябинской области, где проживают супруги-инвалиды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР. В пресс-службе ведомства уточнили, что пожилые супруги инвалидов обратились в приемную СКР с вопросом о длительном расселении деревянного дома. По данным СКР, здание 1937 года признано аварийным и подлежащем сносу в 2019 году. Несмотря на то, что в доме разрушается печное отопление и осыпается кирпичная кладка на крыше, срок расселения был установлен до 2027 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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