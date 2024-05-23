Бастрыкин вступился за челябинских инвалидов, живущих в разваливающемся доме

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об длительном расселении аварийного дома в поселке Магнитка Челябинской области, где проживают супруги-инвалиды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР.
В пресс-службе ведомства уточнили, что пожилые супруги инвалидов обратились в приемную СКР с вопросом о длительном расселении деревянного дома. По данным СКР, здание 1937 года признано аварийным и подлежащем сносу в 2019 году. Несмотря на то, что в доме разрушается печное отопление и осыпается кирпичная кладка на крыше, срок расселения был установлен до 2027 года.
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