Спортшкола пригласила челябинцев на бесплатные тренировки на сапбордах

24 мая 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Занятия по сапбордингу будут проходить по средам и воскресеньям Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске на Шершневском водохранилище будут проходить бесплатные занятия по катанию на сапбордах. Организатором тренировок выступило учреждение «Спортивный город». «Приглашаем всех желающих на бесплатные тренировки по сапбордингу. Занятия будут проходить на базе спортшколы по гребле на байдарках и каноэ», — сообщили в официальной группе школы «Спортивный город» в соцсети «ВКонтакте». Основное расписание будет таким: каждую среду в 19:00 и воскресенье в 18:00, а ближайшая тренировка пройдет 26 мая. Занятия со своим сапбордом бесплатные. На базе спортшколы также можно взять инвентарь в аренду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на Шершневском водохранилище будут проходить бесплатные занятия по катанию на сапбордах. Организатором тренировок выступило учреждение «Спортивный город». «Приглашаем всех желающих на бесплатные тренировки по сапбордингу. Занятия будут проходить на базе спортшколы по гребле на байдарках и каноэ», — сообщили в официальной группе школы «Спортивный город» в соцсети «ВКонтакте». Основное расписание будет таким: каждую среду в 19:00 и воскресенье в 18:00, а ближайшая тренировка пройдет 26 мая. Занятия со своим сапбордом бесплатные. На базе спортшколы также можно взять инвентарь в аренду.