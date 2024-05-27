Челябинцам стоит запасаться резиновыми сапогами и зонтиками
В Челябинске июнь будет дождливым и прохладным. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз погоды на сайте «Гисметео».
«Первый месяц лета будет прохладным — температура воздуха в среднем будет в Челябинске около 21 градуса тепла. Из 30 дней июня 20 дней будут идти дожди», — следует из долгосрочного прогноза синоптиков.
Синоптики также обещают в июне грозы. Ночные температуры будут варьироваться от 7 до 14 градусов тепла.
Июнь не принесет челябинцам долгожданного тепла
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