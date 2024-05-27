27 мая 2024

Июнь в Челябинске будет дождливым и прохладным. Скрин

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Первая гроза. Челябинск, автомобили, пешеход, ручей, гроза, непогода, ливень, дорога, осадки, дождь, климат, автотранспорт, поток
Челябинцам стоит запасаться резиновыми сапогами и зонтиками Фото:

В Челябинске июнь будет дождливым и прохладным. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз погоды на сайте «Гисметео».

«Первый месяц лета будет прохладным — температура воздуха в среднем будет в Челябинске около 21 градуса тепла. Из 30 дней июня 20 дней будут идти дожди», — следует из долгосрочного прогноза синоптиков.

Синоптики также обещают в июне грозы. Ночные температуры будут варьироваться от 7 до 14 градусов тепла.

Июнь не принесет челябинцам долгожданного тепла
Июнь не принесет челябинцам долгожданного тепла

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В Челябинске июнь будет дождливым и прохладным. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз погоды на сайте «Гисметео». «Первый месяц лета будет прохладным — температура воздуха в среднем будет в Челябинске около 21 градуса тепла. Из 30 дней июня 20 дней будут идти дожди», — следует из долгосрочного прогноза синоптиков. Синоптики также обещают в июне грозы. Ночные температуры будут варьироваться от 7 до 14 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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