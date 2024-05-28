«Жизньмарт» с пустыми полками после отравлений сохранил выручку

«Жизньмарт», несмотря на пустые полки в магазинах после отравлений екатеринбуржцев продукцией сети, сохранил порядка 60% выручки. Об этом рассказал владелец франшизы Иван Зайченко.
«Мы стоим с пустыми полками. В общем, готовой еды очень и очень мало, а обычно доля ее продаж составляет примерно 50%. И очень круто, что при всех этих новостях, с пустыми полками мы сохранили примерно 60% выручки», — написал бизнесмен в своем telegram-канале.
По его словам, покупатели не бросили сеть даже после инцидентов с отравлением. «Когда это все закончится, мы обязательно придумаем как сказать огромное спасибо», — подчеркнул Зайченко.
Часть фабрик отказались работать с «Жизньмартом» из-за угрозы попасть под проверки из-за массового отравления екатеринбуржцев. Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление.
В сети начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Владелец «Жизньмарта» призвал не делать этого, ведь под компенсацию попадут только 18 человек, которых отметили в Роспотребнадзоре. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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