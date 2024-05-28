«Жизньмарт» с пустыми полками после отравлений сохранил выручку

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Иван Зайченко выразил благодарность клиентам "Жизньмарта"
Иван Зайченко выразил благодарность клиентам "Жизньмарта" Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

«Жизньмарт», несмотря на пустые полки в магазинах после отравлений екатеринбуржцев продукцией сети, сохранил порядка 60% выручки. Об этом рассказал владелец франшизы Иван Зайченко.

«Мы стоим с пустыми полками. В общем, готовой еды очень и очень мало, а обычно доля ее продаж составляет примерно 50%. И очень круто, что при всех этих новостях, с пустыми полками мы сохранили примерно 60% выручки», — написал бизнесмен в своем telegram-канале.

По его словам, покупатели не бросили сеть даже после инцидентов с отравлением. «Когда это все закончится, мы обязательно придумаем как сказать огромное спасибо», — подчеркнул Зайченко.

Часть фабрик отказались работать с «Жизньмартом» из-за угрозы попасть под проверки из-за массового отравления екатеринбуржцев. Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление.

В сети начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Владелец «Жизньмарта» призвал не делать этого, ведь под компенсацию попадут только 18 человек, которых отметили в Роспотребнадзоре. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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«Жизньмарт», несмотря на пустые полки в магазинах после отравлений екатеринбуржцев продукцией сети, сохранил порядка 60% выручки. Об этом рассказал владелец франшизы Иван Зайченко. «Мы стоим с пустыми полками. В общем, готовой еды очень и очень мало, а обычно доля ее продаж составляет примерно 50%. И очень круто, что при всех этих новостях, с пустыми полками мы сохранили примерно 60% выручки», — написал бизнесмен в своем telegram-канале. По его словам, покупатели не бросили сеть даже после инцидентов с отравлением. «Когда это все закончится, мы обязательно придумаем как сказать огромное спасибо», — подчеркнул Зайченко. Часть фабрик отказались работать с «Жизньмартом» из-за угрозы попасть под проверки из-за массового отравления екатеринбуржцев. Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление. В сети начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Владелец «Жизньмарта» призвал не делать этого, ведь под компенсацию попадут только 18 человек, которых отметили в Роспотребнадзоре. Полная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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