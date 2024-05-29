Правительство РФ потратит 250 млн на эвакуацию граждан Палестины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76
Средства будут направлены на оплату расходов авиации МЧС Фото:

Кабмин РФ выделил 250 млн рублей МЧС на компенсацию расходов, связанных с эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 29 мая на официальном сайте правовой информации.

Новость по теме
Мишустин раскрыл, когда будет сформирован план мероприятий по нацпроектам

«Выделить в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: МЧС России — на оплату расходов авиации МЧС России <…> 250 121,4 тысячи рублей», — говорится в документе. Средства также пойдут на доставку гуманитарных грузов в Египет для жителей Газы, а также в Ливию.

Дополнительно Министерство иностранных дел России получило 31 миллион рублей на транспортные и прочие сопутствующие расходы, связанные с временным размещением эвакуированных лиц на территории других государств. Все эти меры были профинансированы из федерального бюджета на 2024 год, включая 45 миллионов рублей на действия МЧС по эвакуации и гуманитарной помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кабмин РФ выделил 250 млн рублей МЧС на компенсацию расходов, связанных с эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 29 мая на официальном сайте правовой информации. «Выделить в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: МЧС России — на оплату расходов авиации МЧС России <…> 250 121,4 тысячи рублей», — говорится в документе. Средства также пойдут на доставку гуманитарных грузов в Египет для жителей Газы, а также в Ливию. Дополнительно Министерство иностранных дел России получило 31 миллион рублей на транспортные и прочие сопутствующие расходы, связанные с временным размещением эвакуированных лиц на территории других государств. Все эти меры были профинансированы из федерального бюджета на 2024 год, включая 45 миллионов рублей на действия МЧС по эвакуации и гуманитарной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...