Правительство РФ потратит 250 млн на эвакуацию граждан Палестины

29 мая 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Средства будут направлены на оплату расходов авиации МЧС Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Кабмин РФ выделил 250 млн рублей МЧС на компенсацию расходов, связанных с эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 29 мая на официальном сайте правовой информации . Новость по теме Мишустин раскрыл, когда будет сформирован план мероприятий по нацпроектам «Выделить в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: МЧС России — на оплату расходов авиации МЧС России <…> 250 121,4 тысячи рублей», — говорится в документе. Средства также пойдут на доставку гуманитарных грузов в Египет для жителей Газы, а также в Ливию. Дополнительно Министерство иностранных дел России получило 31 миллион рублей на транспортные и прочие сопутствующие расходы, связанные с временным размещением эвакуированных лиц на территории других государств. Все эти меры были профинансированы из федерального бюджета на 2024 год, включая 45 миллионов рублей на действия МЧС по эвакуации и гуманитарной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабмин РФ выделил 250 млн рублей МЧС на компенсацию расходов, связанных с эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 29 мая на официальном сайте правовой информации. «Выделить в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования: МЧС России — на оплату расходов авиации МЧС России <…> 250 121,4 тысячи рублей», — говорится в документе. Средства также пойдут на доставку гуманитарных грузов в Египет для жителей Газы, а также в Ливию. Дополнительно Министерство иностранных дел России получило 31 миллион рублей на транспортные и прочие сопутствующие расходы, связанные с временным размещением эвакуированных лиц на территории других государств. Все эти меры были профинансированы из федерального бюджета на 2024 год, включая 45 миллионов рублей на действия МЧС по эвакуации и гуманитарной помощи.