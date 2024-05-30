В дело арестованного свердловского экс-депутата попала грамота от Жириновского

Жириновский выразил благодарность Мякишеву за преданность ЛДПР (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына

Свердловский областной суд приобщил к материалам уголовного дела положительные характеристики на экс-депутата регионального заксобрания Павла Мякишева, обвиняемого в передаче взятки. Среди них оказалась почетная грамота, подписанная бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который скончался в апреле 2022 года.

«Почетная грамота представителю Либерально-демократической партии России за большой личный вклад в работу ЛДПР, патриотизм и преданность Отечеству Мякишеву Павлу Викторовичу. Подписано Жириновским. Печать имеется», — зачитала во время рассмотрения апелляции судья Наталья Цейзер.

Всего адвокаты Мякишева принесли в суд 33 положительных характеристики. Среди них благодарственные письма и почетные грамоты от свердловских школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений, глав различных городских округов. Также защитниками была зачитана положительная характеристика на Мякишева от соседей по месту жительства, которые отозвались о нем как о порядочном человеке. Приобщили к материалам дела и благодарственное письмо Мякишеву от спикера заксо Людмилы Бабушкиной за активную депутатскую деятельность.

Адвокаты просили изменить меру пресечения — арест, назначенный Ленинским районным судом — на домашний арест. Среди доводов называлось то, что экс-депутат не намерен чинить препятствия следствию, скрываться от правосудия, оказывать давление на причастных к уголовному делу. Защитники заявили, что собранные материалы не только не доказывают причастность Мякишева к взятке, но и не доказывают факт совершения самого преступления.

«Павла Мякишева перевезли из екатеринбургского в челябинское СИЗО, что лишило его эффективной и полноценной защиты. Почему он не может находиться здесь?» — задался вопросом его адвокат Дмитрий Корешников.

Тем не менее апелляцию оставили без удовлетворения. Экс-депутат пробудет под арестом до 26 июня. Он обвиняется в передаче взятки в размере 700 тысяч рублей замминистра энергетики и ЖКХ Андрею Кислицыну. Якобы Мякишев действовал в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. По неподтвержденной информации, Кислицын якобы мог поспособствовать тому, чтобы алтайская продукция была закуплена Свердловской областью. Подробнее о деле замминистра — в сюжете URA.RU.