В РФ могут вырасти цены на бытовую технику Hansa на 20%

03 июня 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

Доля компании сократится до 1—2% рынка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Польский производитель бытовой техники Hansa передал в управление свой российский офис дистрибутору бытовой техники ООО «Гипер». В связи с этим цены на технику поднимутся на 15—20%. Об этом рассказали два собеседника на рынке бытовой техники. «Представительство формирует цены по заявленному стандарту, и неважно, как именно была доставлена техника. Однако дистрибутор будет завышать стоимость, чтобы иметь маржу, с учетом этого и логистических цепочек цены на устройства Hansa в РФ поднимутся на 15—20%, а их доля сократится до 1—2% рынка», — слова собеседников передает « Коммерсант ». В 2023 году немецкая промышленная компания Henkel заявила об уходе с российского рынка. Она продала свой бизнес в России местным инвесторам. Сделка была одобрена российскими властями. На сайте указано, что компанию продали за 54 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польский производитель бытовой техники Hansa передал в управление свой российский офис дистрибутору бытовой техники ООО «Гипер». В связи с этим цены на технику поднимутся на 15—20%. Об этом рассказали два собеседника на рынке бытовой техники. «Представительство формирует цены по заявленному стандарту, и неважно, как именно была доставлена техника. Однако дистрибутор будет завышать стоимость, чтобы иметь маржу, с учетом этого и логистических цепочек цены на устройства Hansa в РФ поднимутся на 15—20%, а их доля сократится до 1—2% рынка», — слова собеседников передает «Коммерсант». В 2023 году немецкая промышленная компания Henkel заявила об уходе с российского рынка. Она продала свой бизнес в России местным инвесторам. Сделка была одобрена российскими властями. На сайте указано, что компанию продали за 54 миллиарда рублей.