В РФ могут вырасти цены на бытовую технику Hansa на 20%

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Доля компании сократится до 1—2% рынка Фото:

Польский производитель бытовой техники Hansa передал в управление свой российский офис дистрибутору бытовой техники ООО «Гипер». В связи с этим цены на технику поднимутся на 15—20%. Об этом рассказали два собеседника на рынке бытовой техники.

«Представительство формирует цены по заявленному стандарту, и неважно, как именно была доставлена техника. Однако дистрибутор будет завышать стоимость, чтобы иметь маржу, с учетом этого и логистических цепочек цены на устройства Hansa в РФ поднимутся на 15—20%, а их доля сократится до 1—2% рынка», — слова собеседников передает «Коммерсант».

В 2023 году немецкая промышленная компания Henkel заявила об уходе с российского рынка. Она продала свой бизнес в России местным инвесторам. Сделка была одобрена российскими властями. На сайте указано, что компанию продали за 54 миллиарда рублей.

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Польский производитель бытовой техники Hansa передал в управление свой российский офис дистрибутору бытовой техники ООО «Гипер». В связи с этим цены на технику поднимутся на 15—20%. Об этом рассказали два собеседника на рынке бытовой техники. «Представительство формирует цены по заявленному стандарту, и неважно, как именно была доставлена техника. Однако дистрибутор будет завышать стоимость, чтобы иметь маржу, с учетом этого и логистических цепочек цены на устройства Hansa в РФ поднимутся на 15—20%, а их доля сократится до 1—2% рынка», — слова собеседников передает «Коммерсант». В 2023 году немецкая промышленная компания Henkel заявила об уходе с российского рынка. Она продала свой бизнес в России местным инвесторам. Сделка была одобрена российскими властями. На сайте указано, что компанию продали за 54 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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