В Ленинском районе Челябинска в рамках программы по расселению из непригодного жилья снесли аварийный дом на улице Электровозной. Об этом 3 июня на аппаратном совещании сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.
«В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы — снос жилищного и нежилого фонда в городе Челябинске в рамках муниципального контракта, были завершены работы по сносу многоквартирного дома по улице Электровозная, 1. В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ», — сообщила Рыльская.
Жильцов дома расселили в 2023 году. Всего с начала 2024 года были переселены 123 семьи, площадь расселения составляет 3 тысячи 909 квадратных метров. На данный момент в работе находятся документы по переселению еще 12 семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!