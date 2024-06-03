В Ленинском районе Челябинска снесли аварийный дом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дома по программе реновации. Екатеринбург, аварийный дом, серп и молот, балкон, ветхое жилье, старые балконы, реновация, советский герб
Всего с начала 2024 года были переселены 123 семьи, площадь расселения составляет 3 тысячи 909 квадратов Фото:

В Ленинском районе Челябинска в рамках программы по расселению из непригодного жилья снесли аварийный дом на улице Электровозной. Об этом 3 июня на аппаратном совещании сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.

«В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы — снос жилищного и нежилого фонда в городе Челябинске в рамках муниципального контракта, были завершены работы по сносу многоквартирного дома по улице Электровозная, 1. В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ», — сообщила Рыльская.

Жильцов дома расселили в 2023 году. Всего с начала 2024 года были переселены 123 семьи, площадь расселения составляет 3 тысячи 909 квадратных метров. На данный момент в работе находятся документы по переселению еще 12 семей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинском районе Челябинска в рамках программы по расселению из непригодного жилья снесли аварийный дом на улице Электровозной. Об этом 3 июня на аппаратном совещании сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы — снос жилищного и нежилого фонда в городе Челябинске в рамках муниципального контракта, были завершены работы по сносу многоквартирного дома по улице Электровозная, 1. В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ», — сообщила Рыльская. Жильцов дома расселили в 2023 году. Всего с начала 2024 года были переселены 123 семьи, площадь расселения составляет 3 тысячи 909 квадратных метров. На данный момент в работе находятся документы по переселению еще 12 семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...