В Ленинском районе Челябинска снесли аварийный дом. Скрин

03 июня 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Всего с начала 2024 года были переселены 123 семьи, площадь расселения составляет 3 тысячи 909 квадратов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ленинском районе Челябинска в рамках программы по расселению из непригодного жилья снесли аварийный дом на улице Электровозной. Об этом 3 июня на аппаратном совещании сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы — снос жилищного и нежилого фонда в городе Челябинске в рамках муниципального контракта, были завершены работы по сносу многоквартирного дома по улице Электровозная, 1. В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ», — сообщила Рыльская. Жильцов дома расселили в 2023 году. Всего с начала 2024 года были переселены 123 семьи, площадь расселения составляет 3 тысячи 909 квадратных метров. На данный момент в работе находятся документы по переселению еще 12 семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Челябинска в рамках программы по расселению из непригодного жилья снесли аварийный дом на улице Электровозной. Об этом 3 июня на аппаратном совещании сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы — снос жилищного и нежилого фонда в городе Челябинске в рамках муниципального контракта, были завершены работы по сносу многоквартирного дома по улице Электровозная, 1. В настоящее время осуществляется приемка выполненных работ», — сообщила Рыльская. Жильцов дома расселили в 2023 году. Всего с начала 2024 года были переселены 123 семьи, площадь расселения составляет 3 тысячи 909 квадратных метров. На данный момент в работе находятся документы по переселению еще 12 семей.