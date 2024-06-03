В Академическом районе Екатеринбурга появится квартал со школой на тысячу мест

Жилой квартал на 11 тысяч жильцов и школу на 1,1 тысячи учеников построят в Академическом районе Екатеринбурга. Мэр Алексей Орлов уже утвердил проект, реализация которого запланирована к 2030 году, рассказали в пресс-службе администрации.
«В границах улиц Владимира Букина и Профессора Матвеева построят школу на 1 125 мест и детсад для 250 ребят. Там смогут заниматься дети из домов, которые возведут поблизости. На территории почти 30 гектаров появятся многоэтажки с общей жилплощадью 322000 квадратных метров. В зданиях поселятся около 11000 человек», — пояснили в мэрии.
Для местных жителей будут обустроены три парковки на три тысячи машин, а между домов проложат дороги и тротуары на полкилометра. Отмечается, что большая часть (1,8 гектара) прилегающего леса сохранится.
Также в Академическом возведут элитный ЖК с видом на лесопарк. Его строят прямо на выезде из восьмого района, в квартале «Первый Академ». Высота домов будет достигать от 18 до 21 этажей.
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