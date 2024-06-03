Генерал армии Салюков внес пропавшего без вести на СВО уральца в список на обмен

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков включил в список на обмен пленными пропавшего без вести участника спецоперации Ролана Валеева из Златогорова (деревня в Белоярском городском округе Свердловской области). Солдат отправился на фронт в марте 2023 года в составе добровольческого отряда «Барс». Об этом URA.RU сообщила родственница военнослужащего Ксения. Соответствующий приказ имеется в распоряжении редакции.
«Ролан числится без вести пропавшим. Мы сделали запрос в Минобороны. Позже наша семья получила приказ о том, что Ролана внесли список на обмен. Прошло уже восемь месяцев, и, конечно, где-то в глубине души мы надеемся, что наш парень жив. Пока подтверждающей информации о том, что он в руках ВСУ, у нас нет», — посетовала Ксения.
Редакция URA.RU направила официальный запрос в группу информационного обеспечения Сухопутных войск России. На момент публикации новости ответ не поступил.
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