03 июня 2024

Генерал армии Салюков внес пропавшего без вести на СВО уральца в список на обмен

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Ролан Валеев ушел на фронт 11 марта 2023 года (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков включил в список на обмен пленными пропавшего без вести участника спецоперации Ролана Валеева из Златогорова (деревня в Белоярском городском округе Свердловской области). Солдат отправился на фронт в марте 2023 года в составе добровольческого отряда «Барс». Об этом URA.RU сообщила родственница военнослужащего Ксения. Соответствующий приказ имеется в распоряжении редакции.

«Ролан числится без вести пропавшим. Мы сделали запрос в Минобороны. Позже наша семья получила приказ о том, что Ролана внесли список на обмен. Прошло уже восемь месяцев, и, конечно, где-то в глубине души мы надеемся, что наш парень жив. Пока подтверждающей информации о том, что он в руках ВСУ, у нас нет», — посетовала Ксения.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в группу информационного обеспечения Сухопутных войск России. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков включил в список на обмен пленными пропавшего без вести участника спецоперации Ролана Валеева из Златогорова (деревня в Белоярском городском округе Свердловской области). Солдат отправился на фронт в марте 2023 года в составе добровольческого отряда «Барс». Об этом URA.RU сообщила родственница военнослужащего Ксения. Соответствующий приказ имеется в распоряжении редакции. «Ролан числится без вести пропавшим. Мы сделали запрос в Минобороны. Позже наша семья получила приказ о том, что Ролана внесли список на обмен. Прошло уже восемь месяцев, и, конечно, где-то в глубине души мы надеемся, что наш парень жив. Пока подтверждающей информации о том, что он в руках ВСУ, у нас нет», — посетовала Ксения. Редакция URA.RU направила официальный запрос в группу информационного обеспечения Сухопутных войск России. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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