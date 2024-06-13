Пожар на Эльмаше охватил несколько зданий
В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш начался пожар. На улице Корепина, 42, огонь охватил гаражи и сараи. На месте работают сотрудники МЧС, сообщил URA.RU очевидец.
«В восемь на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение по адресу Корепина 42, горят гаражи. По прибытию к месту вызова было установлено, что площадь 100 метров квадратных горят гаражи четвертой степени огнестойкости.», — сообщил представитель МЧС.
По словам пожарных, была угроза распространения на двухэтажный жилой дом. Однако им удалось локализовать огонь.
Пожарные локализовали очаг возгарания на 100 метрах
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