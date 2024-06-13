13 июня 2024

В Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Эльмаше охватил несколько зданий
Пожар на Эльмаше охватил несколько зданий Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш начался пожар. На улице Корепина, 42, огонь охватил гаражи и сараи. На месте работают сотрудники МЧС, сообщил URA.RU очевидец.

«В восемь на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение по адресу Корепина 42, горят гаражи. По прибытию к месту вызова было установлено, что площадь 100 метров квадратных горят гаражи четвертой степени огнестойкости.», — сообщил представитель МЧС.

По словам пожарных, была угроза распространения на двухэтажный жилой дом. Однако им удалось локализовать огонь.

Пожарные локализовали очаг возгарания на 100 метрах
Пожарные локализовали очаг возгарания на 100 метрах
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В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш начался пожар. На улице Корепина, 42, огонь охватил гаражи и сараи. На месте работают сотрудники МЧС, сообщил URA.RU очевидец. «В восемь на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение по адресу Корепина 42, горят гаражи. По прибытию к месту вызова было установлено, что площадь 100 метров квадратных горят гаражи четвертой степени огнестойкости.», — сообщил представитель МЧС. По словам пожарных, была угроза распространения на двухэтажный жилой дом. Однако им удалось локализовать огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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