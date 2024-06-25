25 июня 2024

Свердловчанин на Тюменском тракте сбил подростка на велосипеде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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После ДТП с велосипедисткой водитель уехал с места происшествия (архивное фото)
После ДТП с велосипедисткой водитель уехал с места происшествия (архивное фото) Фото:

Днем 25 июня на Тюменском тракте неизвестный водитель сбил 17-летнюю девочку-велосипедистку, ехавшую по краю проезжей части в попутном направлении. Для оказания первой медицинской помощи к ней приехали медики. Госавтоинспекция Заречного (Свердловская область) разыскивает очевидцев и виновника ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении, после чего автомобилист с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении. Пострадавшую девочку осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, после чего отпустили домой.

По факту аварии проводится проверка и начат розыск виновника ДТП. Автоинспекторы порекомендовали водителю самому прийти в полицию для дачи показаний. Помимо этого, сообщить об инциденте просят и очевидцев произошедшего. 

После ДТП девочку осмотрели медики
После ДТП девочку осмотрели медики
Фото:

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Днем 25 июня на Тюменском тракте неизвестный водитель сбил 17-летнюю девочку-велосипедистку, ехавшую по краю проезжей части в попутном направлении. Для оказания первой медицинской помощи к ней приехали медики. Госавтоинспекция Заречного (Свердловская область) разыскивает очевидцев и виновника ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении, после чего автомобилист с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении. Пострадавшую девочку осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, после чего отпустили домой. По факту аварии проводится проверка и начат розыск виновника ДТП. Автоинспекторы порекомендовали водителю самому прийти в полицию для дачи показаний. Помимо этого, сообщить об инциденте просят и очевидцев произошедшего. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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