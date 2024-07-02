02 июля 2024

В Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 30 градусов

Синоптик Пулин: в Екатеринбурге ожидается 30-градусная жара
© Служба новостей «URA.RU»
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Ощущение жары усилит высокая влажность
Ощущение жары усилит высокая влажность Фото:

В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до 30 градусов и выше, ощущение жары усилит высокая влажность, сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В северной части антициклона на Урал распространяется тропическая воздушная масса, причем наиболее теплый воздух (Т850 до +18) будет поступать в северные районы Свердловской области. При малооблачной погоде можно рассчитывать на дневной прогрев, близкий к +30 градусам», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В четверг и пятницу влияние антициклона достигнет максимума, а температура воздуха превысит 30 градусов. Из-за высокой влажности ощущение жары усилится. Как ранее сообщало URA.RU, июль в Свердловской области ожидается немного теплее и засушливее, чем в прошлые годы.

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В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до 30 градусов и выше, ощущение жары усилит высокая влажность, сообщает синоптик Алексей Пулин. «В северной части антициклона на Урал распространяется тропическая воздушная масса, причем наиболее теплый воздух (Т850 до +18) будет поступать в северные районы Свердловской области. При малооблачной погоде можно рассчитывать на дневной прогрев, близкий к +30 градусам», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В четверг и пятницу влияние антициклона достигнет максимума, а температура воздуха превысит 30 градусов. Из-за высокой влажности ощущение жары усилится. Как ранее сообщало URA.RU, июль в Свердловской области ожидается немного теплее и засушливее, чем в прошлые годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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