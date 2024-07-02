В Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 30 градусов

В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до 30 градусов и выше, ощущение жары усилит высокая влажность, сообщает синоптик Алексей Пулин.
«В северной части антициклона на Урал распространяется тропическая воздушная масса, причем наиболее теплый воздух (Т850 до +18) будет поступать в северные районы Свердловской области. При малооблачной погоде можно рассчитывать на дневной прогрев, близкий к +30 градусам», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В четверг и пятницу влияние антициклона достигнет максимума, а температура воздуха превысит 30 градусов. Из-за высокой влажности ощущение жары усилится. Как ранее сообщало URA.RU, июль в Свердловской области ожидается немного теплее и засушливее, чем в прошлые годы.
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