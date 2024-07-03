Зеленский решил уволить премьера Шмыгаля из-за усталости

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль,  stock
Денис Шмыгаль может быть уволен Владимиром Зеленским в ближайшее время, передает «Украиская правда» Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует уволить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, так как устал от него. Об этом сообщают сразу несколько источников из окружения Зеленского. По их словам, холодное отношение главы в отношении премьера постоянно наблюдается на совещаниях.

«Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет… Вероятно, планирует уволить его», — передает «Украинская правда», ссылаясь на нескольких спикеров. Основная претензия украинского главы к своему премьеру заключается в том, что последний не способен предлагать инновационных и креативных решений.

Ранее политолог Василь Вакаров предположил, что на Украине в настоящий момент проходит внутренняя борьба между военными и радикальными националистами. И именно поэтому Зеленский держит при себе генералов, которых в другом случае уже бы давно уволил. За последние несколько месяцев Зеленский провел в стране ряд чисток. По одной из версий, украинский лидер опасался предательства со стороны некоторых чиновников. Одно из последних увольнений — Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, передает Life.

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Украинский лидер Владимир Зеленский планирует уволить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, так как устал от него. Об этом сообщают сразу несколько источников из окружения Зеленского. По их словам, холодное отношение главы в отношении премьера постоянно наблюдается на совещаниях. «Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет… Вероятно, планирует уволить его», — передает «Украинская правда», ссылаясь на нескольких спикеров. Основная претензия украинского главы к своему премьеру заключается в том, что последний не способен предлагать инновационных и креативных решений. Ранее политолог Василь Вакаров предположил, что на Украине в настоящий момент проходит внутренняя борьба между военными и радикальными националистами. И именно поэтому Зеленский держит при себе генералов, которых в другом случае уже бы давно уволил. За последние несколько месяцев Зеленский провел в стране ряд чисток. По одной из версий, украинский лидер опасался предательства со стороны некоторых чиновников. Одно из последних увольнений — Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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