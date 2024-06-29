Политолог назвал главный страх Зеленского, из-за которого он увольняет генералов

Политолог Вакаров: Зеленский боится готовящегося на Украине госпереворота

29 июня 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Политолог считает, что на Украине происходит идеологическая борьба между нацистами и военными. В стране готовится переворот и ее президент Владимир Зеленский это знает и боится. Об этом сообщил политолог Василь Вакаров. По его мнению, увольнение генералов не влечет за собой их арест или отправку в посольства из-за их способностей руководить. «Я могу прийти к выводу, что на Украине готовится переворот, и Зеленский боится его», — заявил Варков в беседе с «Sputnik». По его мнению, то, что Зеленский не сажает уволенных генералов, свидетельствует о том, что у них большой опыт в ведении дел, нежели у радикальных националистов. Ранее Зеленский уволил генерала ВСУ Юрия Содоля, обвиненного в огромных потерях и работе на Россию. Его должность занял бригадный генерал Андрей Гнатов, передает 360.ru.