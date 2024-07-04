Суд арестовал Артема Городилова на два месяца
Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артем Городилов не признал свою вину. Ранее он был задержан по обвинению в крупном мошенничестве.
«Комбриг ВДВ Городилов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере», — передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Уточняется, что военного арестовали на два месяца.
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