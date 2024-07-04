Комбриг ВДВ Городилов не признал вину

04 июля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Суд арестовал Артема Городилова на два месяца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артем Городилов не признал свою вину. Ранее он был задержан по обвинению в крупном мошенничестве. Новость по теме ФСБ задержала полковника ВДВ Городилова: жизнь военного и причина ареста «Комбриг ВДВ Городилов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере», — передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Уточняется, что военного арестовали на два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артем Городилов не признал свою вину. Ранее он был задержан по обвинению в крупном мошенничестве. «Комбриг ВДВ Городилов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере», — передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Уточняется, что военного арестовали на два месяца.