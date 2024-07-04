Комбриг ВДВ Городилов не признал вину

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, арест, заключение, суд, правоохранительные органы, судебный процесс, вынесение приговора, заключенный под стражу, заключенный, заключение под стражу, правоохранители, правоохранительная деятельность
Суд арестовал Артема Городилова на два месяца Фото:

Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артем Городилов не признал свою вину. Ранее он был задержан по обвинению в крупном мошенничестве.

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«Комбриг ВДВ Городилов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере», — передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Уточняется, что военного арестовали на два месяца.

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Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артем Городилов не признал свою вину. Ранее он был задержан по обвинению в крупном мошенничестве. «Комбриг ВДВ Городилов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере», — передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Уточняется, что военного арестовали на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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