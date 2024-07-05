Foreign Policy: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает США

После присоединения Малайзии и Таиланда к БРИКС в объединении будет представлена Юго-Восточная Азия, что должно насторожить США. Об этом пишут СМИ.
«Жизненно-важный регион — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. Его присоединение выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости», — говорится в материале журнала Foreign Policy.
Автор статьи пояснил, что страны Глобального Юга хотят вступить в альянс по двум причинам: для устранения «нарушений» в выстроенном Вашингтоном мировом порядке и из-за мировой неопределенности, «продиктованной» США. Это, по мнению автора, усилит и тенденцию к дедолларизации, так как БРИКС и Юго-Восточная Азия имеют совместный интерес в этом направлении.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Малайзия и Таиланд. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев так же заявлял, что десятки стран хотят стать частью альянса. По его словам, за 15 лет существования БРИКС стал эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества.
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