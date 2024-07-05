05 июля 2024

Foreign Policy: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает США

© Служба новостей «URA.RU»
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Автор статьи заявил, что страны хотят вступить в БРИКС для устранения "нарушений" в мировом порядке, выстроенном США
Автор статьи заявил, что страны хотят вступить в БРИКС для устранения "нарушений" в мировом порядке, выстроенном США Фото:

После присоединения Малайзии и Таиланда к БРИКС в объединении будет представлена Юго-Восточная Азия, что должно насторожить США. Об этом пишут СМИ. 

«Жизненно-важный регион — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. Его присоединение выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости», — говорится в материале журнала Foreign Policy.

Автор статьи пояснил, что страны Глобального Юга хотят вступить в альянс по двум причинам: для устранения «нарушений» в выстроенном Вашингтоном мировом порядке и из-за мировой неопределенности, «продиктованной» США. Это, по мнению автора, усилит и тенденцию к дедолларизации, так как БРИКС и Юго-Восточная Азия имеют совместный интерес в этом направлении.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Малайзия и Таиланд. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев так же заявлял, что десятки стран хотят стать частью альянса. По его словам, за 15 лет существования БРИКС стал эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества.

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После присоединения Малайзии и Таиланда к БРИКС в объединении будет представлена Юго-Восточная Азия, что должно насторожить США. Об этом пишут СМИ.  «Жизненно-важный регион — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС. Его присоединение выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости», — говорится в материале журнала Foreign Policy. Автор статьи пояснил, что страны Глобального Юга хотят вступить в альянс по двум причинам: для устранения «нарушений» в выстроенном Вашингтоном мировом порядке и из-за мировой неопределенности, «продиктованной» США. Это, по мнению автора, усилит и тенденцию к дедолларизации, так как БРИКС и Юго-Восточная Азия имеют совместный интерес в этом направлении. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Малайзия и Таиланд. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев так же заявлял, что десятки стран хотят стать частью альянса. По его словам, за 15 лет существования БРИКС стал эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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