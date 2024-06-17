Медведев: к БРИКС хотят присоединиться десятки стран

Десятки стран желают стать членами БРИКС. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Сейчас в БРИКС девять стран: Россия, Бразилия, Индия, Иран, Египет, ОАЭ, Китай, Южная Африка и Эфиопия.
«О намерении присоединиться к БРИКС заявили несколько десятков стран. В том числе Таиланд, Вьетнам и другие», — сказал Медведев на пленарном заседании форума «Единой России».
По словам Медведева, за 15 лет существования БРИКС он стал эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества. Организация будет отстаивать международное право, закрепленное в Уставе ООН и мешать вольной интепритации.
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