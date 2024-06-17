Медведев: к БРИКС хотят присоединиться десятки стран

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Многие страны хотят стать членом БРИКС, например, Таиланд и Вьетнам, сообщил Дмитрий Медведев
Многие страны хотят стать членом БРИКС, например, Таиланд и Вьетнам, сообщил Дмитрий Медведев Фото:

Десятки стран желают стать членами БРИКС. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Сейчас в БРИКС девять стран: Россия, Бразилия, Индия, Иран, Египет, ОАЭ, Китай, Южная Африка и Эфиопия. 

«О намерении присоединиться к БРИКС заявили несколько десятков стран. В том числе Таиланд, Вьетнам и другие», — сказал Медведев на пленарном заседании форума «Единой России».

По словам Медведева, за 15 лет существования БРИКС он стал эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества. Организация будет отстаивать международное право, закрепленное в Уставе ООН и мешать вольной интепритации.

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Десятки стран желают стать членами БРИКС. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Сейчас в БРИКС девять стран: Россия, Бразилия, Индия, Иран, Египет, ОАЭ, Китай, Южная Африка и Эфиопия.  «О намерении присоединиться к БРИКС заявили несколько десятков стран. В том числе Таиланд, Вьетнам и другие», — сказал Медведев на пленарном заседании форума «Единой России». По словам Медведева, за 15 лет существования БРИКС он стал эффективным механизмом межгосударственного сотрудничества. Организация будет отстаивать международное право, закрепленное в Уставе ООН и мешать вольной интепритации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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