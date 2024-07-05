05 июля 2024

Полиция и волонтеры ищут пропавшего екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение мужчины неизвестно с 4 июля (архивное фото)
Местоположение мужчины неизвестно с 4 июля (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропал Павел Ганжа. Его местоположение неизвестно с 4 июля. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области.

«Пропал человек! Ганжа Павел Владимирович, 45 лет. Дата пропажи: 04.07.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Железнодорожный», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины — 185 сантиметров, цвет волос — светло-русый. На плече имеется татуировка в виде паука, а на груди — тату с волком. Во что был одет Ганджа на момент пропажи — неизвестно.

Розыском пропавшего занимается УМВД России по городу Екатеринбург, отдел полиции № 11. Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить по телефону +7 343 356-42-11 или 112. Также можно поделиться любой информацией о нем с руководителем отряда 8 900 044 02 20 (Наталия).

Объявление о пропаже
Объявление о пропаже
Фото:

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропал Павел Ганжа. Его местоположение неизвестно с 4 июля. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области. «Пропал человек! Ганжа Павел Владимирович, 45 лет. Дата пропажи: 04.07.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Железнодорожный», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины — 185 сантиметров, цвет волос — светло-русый. На плече имеется татуировка в виде паука, а на груди — тату с волком. Во что был одет Ганджа на момент пропажи — неизвестно. Розыском пропавшего занимается УМВД России по городу Екатеринбург, отдел полиции № 11. Всех, кто располагает информацией о нем, просят сообщить по телефону +7 343 356-42-11 или 112. Также можно поделиться любой информацией о нем с руководителем отряда 8 900 044 02 20 (Наталия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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