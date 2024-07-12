Врач из Челябинска подкрепила патентами методики лечения меланомы

Врач-патологоанатом Челябинского онкологического центра Анна Шаманова получила три патента в рамках научной работы по исследованию меланомы глаза. Работа была представлена на Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи-2024». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Анна Шаманова удостоена диплома лауреата конкурса „За научные достижения в патоморфологии“. В рамках работы получены три патента на изобретения», — пояснили в ведомстве.
Экспертный совет отметил исследование Шамановой, рассмотрев более ста научных работ. Представленные результаты изучений челябинского специалиста оценили как обладающие высокой научно-практической значимостью.
Как сообщало ранее URA.RU, с 1 сентября 2024 года консилиумы врачей-онкологов в России получат возможность принимать решения о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, выходящие за рамки стандартных схем терапии. Это позволит предложить новые возможности лечения, когда исчерпаны обычные медицинские протоколы.
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