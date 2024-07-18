Жильцы девятиэтажки в центре Екатеринбурга винят застройщика в разрушении дома. Фото

18 июля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Трещины разрастаются и переходят на другие квартиры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы девятиэтажки в центре Екатеринбурга опасаются за свою жизнь из-за трещин, которые появились в их квартирах на улице Бажова, 134 после того, как компания «Форум-групп» начала рядом стройку в 2023 году. Одна из пострадавших связалась с URA.RU и поделилась подробностями. «Наш дом расположен близко к постройке „Форум-групп“. Полгода назад начала появляться трещина между потолком и стеной, далее она разрослась до другой комнаты. Я уже обращалась в управляющую компанию, они пообещали прийти, но отменили встречу из-за аварийной ситуации на другом участке», — поделилась Елена. Под девятиэтажкой протекает подземная река Малаховка, первый и второй этажи дома стоят на сваях, Елена живет во втором подъезде. Женщина рассказала, что у одного из соседей по подъезду также появилась трещина в квартире, а у другого лопнуло стекло в окне. «Мы как соседи переживаем, что однажды проснемся, а нас нас упадет стена. Какая-то безвыходная ситуация, мы писали даже президенту, везде обращались, но официальные органы отнекиваются», — добавила Елена. Дому 42 года, по словам жильцов, коммуникации внутри стен и в подвалах старые, и часто дают течь. Новость по теме На «элитную» стройку в центре Екатеринбурга пожаловались Путину. Видео О растущем недовольстве горожан точечной застройкой на ул. Сони Морозовой, 180 агентство сообщило в конце октября. Тогда в письме в прокуратуру они сообщали, что при разработке участка компания «Форум-групп» якобы нарушила подводную сеть, и в результате этого с торца дома на ул. Сони Морозовой, 167 затопило дорогу и тротуары, из-за подтопления канализации прекращала работу соседняя гимназия №13, а в подвалах домов №167 и №168 на ул. Сони Морозовой, дома №38 на ул. Энгельса и дома №134 на ул. Бажова появилась сырость. В квартирах первых этажей образовалась плесень, из подвалов полетели насекомые, делились горожане. А на доме по ул. Энгельса, 38 строители и вовсе установили специальные маячки, чтобы контролировать его устойчивость. Жалобой екатеринбуржцев заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В задуманном «Форумом» ЖК будет три секции — 29, 17 и 10 этажей. «Мы сейчас не проводим никаких строительных действий, только тестируем сваи. Мы ведем мониторинг всех жалоб, при необходимости связываемся с УК. Сейчас нет никаких доказательств, что из-за действий „Форум-групп“ трещины появляются в квартирах», — прокомментировали в компании претензии читательницы URA.RU. Так выглядит трещина на стекле одной из квартир Читатель URA.RU Трещина в квартире Елены появилась в шкафу и на потолке Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы девятиэтажки в центре Екатеринбурга опасаются за свою жизнь из-за трещин, которые появились в их квартирах на улице Бажова, 134 после того, как компания «Форум-групп» начала рядом стройку в 2023 году. Одна из пострадавших связалась с URA.RU и поделилась подробностями. «Наш дом расположен близко к постройке „Форум-групп“. Полгода назад начала появляться трещина между потолком и стеной, далее она разрослась до другой комнаты. Я уже обращалась в управляющую компанию, они пообещали прийти, но отменили встречу из-за аварийной ситуации на другом участке», — поделилась Елена. Под девятиэтажкой протекает подземная река Малаховка, первый и второй этажи дома стоят на сваях, Елена живет во втором подъезде. Женщина рассказала, что у одного из соседей по подъезду также появилась трещина в квартире, а у другого лопнуло стекло в окне. «Мы как соседи переживаем, что однажды проснемся, а нас нас упадет стена. Какая-то безвыходная ситуация, мы писали даже президенту, везде обращались, но официальные органы отнекиваются», — добавила Елена. Дому 42 года, по словам жильцов, коммуникации внутри стен и в подвалах старые, и часто дают течь. О растущем недовольстве горожан точечной застройкой на ул. Сони Морозовой, 180 агентство сообщило в конце октября. Тогда в письме в прокуратуру они сообщали, что при разработке участка компания «Форум-групп» якобы нарушила подводную сеть, и в результате этого с торца дома на ул. Сони Морозовой, 167 затопило дорогу и тротуары, из-за подтопления канализации прекращала работу соседняя гимназия №13, а в подвалах домов №167 и №168 на ул. Сони Морозовой, дома №38 на ул. Энгельса и дома №134 на ул. Бажова появилась сырость. В квартирах первых этажей образовалась плесень, из подвалов полетели насекомые, делились горожане. А на доме по ул. Энгельса, 38 строители и вовсе установили специальные маячки, чтобы контролировать его устойчивость. Жалобой екатеринбуржцев заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В задуманном «Форумом» ЖК будет три секции — 29, 17 и 10 этажей. «Мы сейчас не проводим никаких строительных действий, только тестируем сваи. Мы ведем мониторинг всех жалоб, при необходимости связываемся с УК. Сейчас нет никаких доказательств, что из-за действий „Форум-групп“ трещины появляются в квартирах», — прокомментировали в компании претензии читательницы URA.RU.