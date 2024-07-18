18 июля 2024

Екатеринбуржцы встали в огромную пробку из-за аварии трех грузовиков. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители объезжают большегрузы через сплошную
Водители объезжают большегрузы через сплошную Фото:

В Екатеринбурге утром 19 июля встало движение на Артинской и Армавирской из-за аварии трех грузовиков на второй улице. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Три большегруза врезались так, что приходиться их объезжать, выезжая на встречку через сплошную. Скопилась огромная пробка по Артинской, Армавирской и перекрестку улиц», — сказал очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

Из-за аварии движение встало на двух улицах
Из-за аварии движение встало на двух улицах
Фото:

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В Екатеринбурге утром 19 июля встало движение на Артинской и Армавирской из-за аварии трех грузовиков на второй улице. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Три большегруза врезались так, что приходиться их объезжать, выезжая на встречку через сплошную. Скопилась огромная пробка по Артинской, Армавирской и перекрестку улиц», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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