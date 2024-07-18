Водители объезжают большегрузы через сплошную
В Екатеринбурге утром 19 июля встало движение на Артинской и Армавирской из-за аварии трех грузовиков на второй улице. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Три большегруза врезались так, что приходиться их объезжать, выезжая на встречку через сплошную. Скопилась огромная пробка по Артинской, Армавирской и перекрестку улиц», — сказал очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
Из-за аварии движение встало на двух улицах
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