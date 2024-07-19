19 июля 2024

Семья Бутман выступила на джазовом фестивале в Перми. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Джазовый фестиваль вызвал восторг у зрителей в Перми (архивное фото)
Джазовый фестиваль вызвал восторг у зрителей в Перми (архивное фото) Фото:

Брат знаменитого джазмена Игоря Бутмана — Олег Бутман вместе с женой выступили на фестивале джазовой музыки в Перми. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«В Перми 20 июля вечером на Набережной выступили Олег и Наталья Бутман на фестивале джазовой музыки „Лето jazz“. Они являются обладателями премии журнала Billboard», — сообщил журналист агентства.

Амфитеатр на городской Набережной был заполнен зрителями. Пермяки танцевали и подпевали джазовым исполнителям. Горожане были в восторге от фестиваля, передает наш корреспондент.

Горожане пели и танцевали на джазфесте в Перми
Горожане пели и танцевали на джазфесте в Перми
Фото:
Известные джазовые коллективы порадовали пермяков на фестивале
Известные джазовые коллективы порадовали пермяков на фестивале
Фото:

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Брат знаменитого джазмена Игоря Бутмана — Олег Бутман вместе с женой выступили на фестивале джазовой музыки в Перми. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В Перми 20 июля вечером на Набережной выступили Олег и Наталья Бутман на фестивале джазовой музыки „Лето jazz“. Они являются обладателями премии журнала Billboard», — сообщил журналист агентства. Амфитеатр на городской Набережной был заполнен зрителями. Пермяки танцевали и подпевали джазовым исполнителям. Горожане были в восторге от фестиваля, передает наш корреспондент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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