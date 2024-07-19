Джазовый фестиваль вызвал восторг у зрителей в Перми (архивное фото)
Брат знаменитого джазмена Игоря Бутмана — Олег Бутман вместе с женой выступили на фестивале джазовой музыки в Перми. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«В Перми 20 июля вечером на Набережной выступили Олег и Наталья Бутман на фестивале джазовой музыки „Лето jazz“. Они являются обладателями премии журнала Billboard», — сообщил журналист агентства.
Амфитеатр на городской Набережной был заполнен зрителями. Пермяки танцевали и подпевали джазовым исполнителям. Горожане были в восторге от фестиваля, передает наш корреспондент.
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