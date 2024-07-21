Экс-врач Белого дома раскрыл новую информацию о ранении Трампа

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон в своем письме раскрыл дополнительные сведения о травме, полученной кандидатом в президенты США Дональда Трампа в ходе покушения не его жизнь. По его словам, рана шириной два сантиметра не потребовала наложения швов, но время от времени у бывшего президента возникает кровотечение
«Трамп отделался раной шириной два сантиметра, которая простиралась вниз по хрящевой поверхности уха», — передает содержание письма Джексона газета The Washington Post. Он добавил, что наложение швов не понадобилось, однако у бывшего президента иногда возникают «периодические кровотечения, требующие повязки». Джексон объяснил это многочисленностью сосудов в данной области.
После получения травмы у Трампа случилось кровотечение и отек. Однако отек уже прошел, и рана начала заживать. Возможно, Трампу понадобится пройти дополнительные медицинские обследования, включая проверку слуха, заключил Джексон.
Покушение на экс-президента Дональда Трампа было совершено 13 июля. Стрелявший промахнулся, и пуля задела только правое ухо политика. Сам злоумышленник был убит американскими силовиками после того, как открыл огонь. Существует несколько версий относительно этого инцидента. Согласно первой, это было действие психически неуравновешенного одиночки. Вторая версия связывает покушение с самими республиканцами, которые якобы могли инсценировать его. Третья версия предполагает, что это было заказное убийство, организованное неизвестными злоумышленниками, передает Pravda.Ru.
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