Shot: в ТЦ в Апшеронске произошел взрыв

22 июля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Здание обрушилось почти полностью (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Об этом сообщает Shot. По информации telegram-канала, ранены как минимум десять человек. «Под завалами может находиться женщина. На месте работают экстренные службы», — передает Shot. Других подробностей происшествия и официальной информации пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Об этом сообщает Shot. По информации telegram-канала, ранены как минимум десять человек. «Под завалами может находиться женщина. На месте работают экстренные службы», — передает Shot. Других подробностей происшествия и официальной информации пока нет.