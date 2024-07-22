Shot: в ТЦ в Апшеронске произошел взрыв

Здание обрушилось почти полностью (фото из архива)
Торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Об этом сообщает Shot. По информации telegram-канала, ранены как минимум десять человек.
«Под завалами может находиться женщина. На месте работают экстренные службы», — передает Shot. Других подробностей происшествия и официальной информации пока нет.
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