Shot: в ТЦ в Апшеронске произошел взрыв

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Последствия обрушения старого здания на Радищева. Екатеринбург , старый дом, улица радищева6, усадьба ваганова
Здание обрушилось почти полностью (фото из архива) Фото:

Торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Об этом сообщает Shot. По информации telegram-канала, ранены как минимум десять человек.

«Под завалами может находиться женщина. На месте работают экстренные службы», — передает Shot. Других подробностей происшествия и официальной информации пока нет.

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Торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Об этом сообщает Shot. По информации telegram-канала, ранены как минимум десять человек. «Под завалами может находиться женщина. На месте работают экстренные службы», — передает Shot. Других подробностей происшествия и официальной информации пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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