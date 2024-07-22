В Екатеринбурге поймали мужчину, пристававшего к детям. Фото

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Представители «Русской общины» задержали мужчину Фото:

В Екатеринбурге на Сортировке представители «Русской общины» задержали мужчину, который приставал к малолетним детям. Неадеквата доставили в отдел полиции № 10. Об этом рассказал очевидец.

«Приставал к детям 6-7 лет на улице Технической, недалеко от кафе Гранат. Злодей был задержан ребятами из „Русской общины“ и доставлен в отдел полиции № 10 на ул. Кишиневской», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что сотрудниками отдела полиции № 10 проводится проверка. «По их результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Мужчину доставили в отдел полиции № 10
Мужчину доставили в отдел полиции № 10
Фото:

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В Екатеринбурге на Сортировке представители «Русской общины» задержали мужчину, который приставал к малолетним детям. Неадеквата доставили в отдел полиции № 10. Об этом рассказал очевидец. «Приставал к детям 6-7 лет на улице Технической, недалеко от кафе Гранат. Злодей был задержан ребятами из „Русской общины“ и доставлен в отдел полиции № 10 на ул. Кишиневской», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что сотрудниками отдела полиции № 10 проводится проверка. «По их результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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