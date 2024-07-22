В Екатеринбурге на Сортировке представители «Русской общины» задержали мужчину, который приставал к малолетним детям. Неадеквата доставили в отдел полиции № 10. Об этом рассказал очевидец.
«Приставал к детям 6-7 лет на улице Технической, недалеко от кафе Гранат. Злодей был задержан ребятами из „Русской общины“ и доставлен в отдел полиции № 10 на ул. Кишиневской», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что сотрудниками отдела полиции № 10 проводится проверка. «По их результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!