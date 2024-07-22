22 июля 2024

Оборонное предприятие в Екатеринбурге массово ищет работников, им готовы платить 120 тысяч

«Уральский электромеханический завод» ищет на работу 77 сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧТПЗ Челябинск, шлифовщик, рабочий
Шлифовщикам предлагают зарплату до 120 тысяч в месяц Фото:

В июле 2024 года «Уральский электромеханический завод» в Екатеринбурге опубликовал 77 вакансий. Информация об этом опубликована на сайте hh.ru. Предприятие ищет шлифовщиков, слесарей, инженеров и других специалистов.

Шлифовщикам на заводе предлагают заработную плату до 120 тысяч рублей, в их обязанности входят обработка пресс-форм и штампов, шлифование поверхностей деталей. Кандидаты должны предоставить сведения о средне-специальном образовании. Инженерам-технологам готовы платить до 100 тысяч рублей, завод рассмотрит кандидатов без опыта, но с высшим образованием. Заработная плата монтажников радиоэлектронной аппаратуры составляет от 70 до 100 тысяч рублей, слесари могут получать до 100 тысяч рублей.

АО «УЭМЗ» является поставщиком электротехнического оборудования для атомных станций и предприятий топливно-энергетического комплекса. Также разрабатывает высокоэнергетические магниты.

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В июле 2024 года «Уральский электромеханический завод» в Екатеринбурге опубликовал 77 вакансий. Информация об этом опубликована на сайте hh.ru. Предприятие ищет шлифовщиков, слесарей, инженеров и других специалистов. Шлифовщикам на заводе предлагают заработную плату до 120 тысяч рублей, в их обязанности входят обработка пресс-форм и штампов, шлифование поверхностей деталей. Кандидаты должны предоставить сведения о средне-специальном образовании. Инженерам-технологам готовы платить до 100 тысяч рублей, завод рассмотрит кандидатов без опыта, но с высшим образованием. Заработная плата монтажников радиоэлектронной аппаратуры составляет от 70 до 100 тысяч рублей, слесари могут получать до 100 тысяч рублей. АО «УЭМЗ» является поставщиком электротехнического оборудования для атомных станций и предприятий топливно-энергетического комплекса. Также разрабатывает высокоэнергетические магниты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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