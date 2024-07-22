Оборонное предприятие в Екатеринбурге массово ищет работников, им готовы платить 120 тысяч

«Уральский электромеханический завод» ищет на работу 77 сотрудников

23 июля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Шлифовщикам предлагают зарплату до 120 тысяч в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В июле 2024 года «Уральский электромеханический завод» в Екатеринбурге опубликовал 77 вакансий. Информация об этом опубликована на сайте hh.ru. Предприятие ищет шлифовщиков, слесарей, инженеров и других специалистов. Шлифовщикам на заводе предлагают заработную плату до 120 тысяч рублей, в их обязанности входят обработка пресс-форм и штампов, шлифование поверхностей деталей. Кандидаты должны предоставить сведения о средне-специальном образовании. Инженерам-технологам готовы платить до 100 тысяч рублей, завод рассмотрит кандидатов без опыта, но с высшим образованием. Заработная плата монтажников радиоэлектронной аппаратуры составляет от 70 до 100 тысяч рублей, слесари могут получать до 100 тысяч рублей. АО «УЭМЗ» является поставщиком электротехнического оборудования для атомных станций и предприятий топливно-энергетического комплекса. Также разрабатывает высокоэнергетические магниты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июле 2024 года «Уральский электромеханический завод» в Екатеринбурге опубликовал 77 вакансий. Информация об этом опубликована на сайте hh.ru. Предприятие ищет шлифовщиков, слесарей, инженеров и других специалистов. Шлифовщикам на заводе предлагают заработную плату до 120 тысяч рублей, в их обязанности входят обработка пресс-форм и штампов, шлифование поверхностей деталей. Кандидаты должны предоставить сведения о средне-специальном образовании. Инженерам-технологам готовы платить до 100 тысяч рублей, завод рассмотрит кандидатов без опыта, но с высшим образованием. Заработная плата монтажников радиоэлектронной аппаратуры составляет от 70 до 100 тысяч рублей, слесари могут получать до 100 тысяч рублей. АО «УЭМЗ» является поставщиком электротехнического оборудования для атомных станций и предприятий топливно-энергетического комплекса. Также разрабатывает высокоэнергетические магниты.