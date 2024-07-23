Рестораторы из Челябинска Ирина и Сергей Батовы, которых ранее за долги просили признать банкротами, почти в два раза подняли цену на свой ресторан «Танцор Диско» и теперь просят за заведение почти 64 млн рублей. Информация продаже ресторана размещена на сайте объявлений.
«Пpодается действующий рестoрaн в бизнес-центpe Apкаим плазa за 63 млн 700 тысяч рублей, pacпoложенный на перeкpеcтке наибoлеe зaгружeнных улиц Свoбoдa и Kaрлa Марксa. Реcтoран уcпешнo рaбoтаeт бoлее 15 лет, в фopмaте peсторанa-ночнoго клубa», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Около года назад бизнесмены просили за ресторан 36 млн рублей. Продавец обещал реальному покупателю торг, но желающих не нашлось.
В ноябре 2023 года Бывший поставщик организации «РестоПро», которой владеют Батовы, попросил признать банкротство бизнесменов. Перед этим Батовых обязали выплатить долг на сумму более полумиллиона рублей, говорилось в картотеке дел арбитражного суда. В ООО «РестоПро» URA.RU ситуацию не комментируют.
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