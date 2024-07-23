23 июля 2024

Челябинский ресторан бизнесменов-банкротов подражал в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Танцор Диско» продают почти за 64 млн рублей
Ресторан «Танцор Диско» продают почти за 64 млн рублей Фото:

Рестораторы из Челябинска Ирина и Сергей Батовы, которых ранее за долги просили  признать банкротами, почти в два раза подняли цену на свой ресторан «Танцор Диско» и теперь просят за заведение почти 64 млн рублей. Информация продаже ресторана размещена на сайте объявлений.

«Пpодается действующий рестoрaн в бизнес-центpe Apкаим плазa за 63 млн 700 тысяч рублей, pacпoложенный на перeкpеcтке наибoлеe зaгружeнных улиц Свoбoдa и Kaрлa Марксa. Реcтoран уcпешнo рaбoтаeт бoлее 15 лет, в фopмaте peсторанa-ночнoго клубa», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Около года назад бизнесмены просили за ресторан 36 млн рублей. Продавец обещал реальному покупателю торг, но желающих не нашлось. 

В ноябре 2023 года Бывший поставщик организации «РестоПро», которой владеют Батовы, попросил признать банкротство бизнесменов. Перед этим Батовых обязали выплатить долг на сумму более полумиллиона рублей, говорилось в картотеке дел арбитражного суда.  В ООО «РестоПро» URA.RU ситуацию не комментируют. 

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Рестораторы из Челябинска Ирина и Сергей Батовы, которых ранее за долги просили  признать банкротами, почти в два раза подняли цену на свой ресторан «Танцор Диско» и теперь просят за заведение почти 64 млн рублей. Информация продаже ресторана размещена на сайте объявлений. «Пpодается действующий рестoрaн в бизнес-центpe Apкаим плазa за 63 млн 700 тысяч рублей, pacпoложенный на перeкpеcтке наибoлеe зaгружeнных улиц Свoбoдa и Kaрлa Марксa. Реcтoран уcпешнo рaбoтаeт бoлее 15 лет, в фopмaте peсторанa-ночнoго клубa», — указано в объявлении на сайте «Авито». Около года назад бизнесмены просили за ресторан 36 млн рублей. Продавец обещал реальному покупателю торг, но желающих не нашлось.  В ноябре 2023 года Бывший поставщик организации «РестоПро», которой владеют Батовы, попросил признать банкротство бизнесменов. Перед этим Батовых обязали выплатить долг на сумму более полумиллиона рублей, говорилось в картотеке дел арбитражного суда.  В ООО «РестоПро» URA.RU ситуацию не комментируют. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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