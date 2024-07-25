Байден заявил, что отказался от своих президентских амбиций ради демократии

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации и выразил уверенность в том, заслуживает второго президентского срока, однако решил умерить амбиции ради блага демократии. Его слова передает Белый дом.
"Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", — заявил Байден в своем выступлении, трансляция которого велась на официальном youtube-канале Белого дома.
Также американский президент рассказал, что его выход из предвыборной гонки — это передача эстафеты «молодому поколению». Что касается самого Байдена, то оставшиеся шесть месяцев на президентском посту он посвятит экономике США и защите прав граждан.
Байден заявил, что продолжит поддержку Украины и укрепление НАТО, а также будет сотрудничать с Белым домом по ситуации в Газе. Президент США считает, что теперь американцы должны сделать свой выбор. А сам он, согласно его заявлению, уже выбрал политика Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.