Байден заявил, что отказался от своих президентских амбиций ради демократии

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Байден займется экономикой до следующих выборов
Байден займется экономикой до следующих выборов Фото:

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации и выразил уверенность в том, заслуживает второго президентского срока, однако решил умерить амбиции ради блага демократии. Его слова передает Белый дом.

"Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", — заявил Байден в своем выступлении, трансляция которого велась на официальном youtube-канале Белого дома.

Также американский президент рассказал, что его выход из предвыборной гонки — это передача эстафеты «молодому поколению». Что касается самого Байдена, то оставшиеся шесть месяцев на президентском посту он посвятит экономике США и защите прав граждан.

Байден заявил, что продолжит поддержку Украины и укрепление НАТО, а также будет сотрудничать с Белым домом по ситуации в Газе. Президент США считает, что теперь американцы должны сделать свой выбор. А сам он, согласно его заявлению, уже выбрал политика Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты страны.

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Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации и выразил уверенность в том, заслуживает второго президентского срока, однако решил умерить амбиции ради блага демократии. Его слова передает Белый дом. "Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", — заявил Байден в своем выступлении, трансляция которого велась на официальном youtube-канале Белого дома. Также американский президент рассказал, что его выход из предвыборной гонки — это передача эстафеты «молодому поколению». Что касается самого Байдена, то оставшиеся шесть месяцев на президентском посту он посвятит экономике США и защите прав граждан. Байден заявил, что продолжит поддержку Украины и укрепление НАТО, а также будет сотрудничать с Белым домом по ситуации в Газе. Президент США считает, что теперь американцы должны сделать свой выбор. А сам он, согласно его заявлению, уже выбрал политика Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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