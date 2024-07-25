Следователи обнаружили 47 тел мирных жителей в Авдеевке

В Авдеевке, недавно освобожденной в ДНР, российские следователи обнаружили тела 47 мирных жителей, из которых опознаны 24. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики регионального главка СК.
«Обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане», — сообщил руководитель РИА Новости. Он также отметил, что опознаны только тела 24 человек, при этом работы по идентификации продолжаются и для осмотра мест происшествий из-за сильных разрушений привлекается тяжелая техника.
Следствие активно занимается поиском пропавших жителей, принимая обращения от их родственников и собирая генетический материал для опознания. С каждым днем число обнаруженных погибших мирных граждан возрастает, заключил сотрудник СК.
Глава ДНР Денис Пушилин 18 июля сообщил, что у него есть свидетельства того, что украинские военные намеренно стреляли по мирным жителям Дзержинска. СК России позднее заявил, что проведет проверку после сообщений об обнаружении в зоне СВО тел мирных жителей, которые погибли от рук ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
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