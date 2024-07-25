Следователи обнаружили 47 тел мирных жителей в Авдеевке

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Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей
Следователи обнаружили в Авдеевке 47 тел мирных жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Авдеевке, недавно освобожденной в ДНР, российские следователи обнаружили тела 47 мирных жителей, из которых опознаны 24. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики регионального главка СК.

«Обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане», — сообщил руководитель РИА Новости. Он также отметил, что опознаны только тела 24 человек, при этом работы по идентификации продолжаются и для осмотра мест происшествий из-за сильных разрушений привлекается тяжелая техника.

Следствие активно занимается поиском пропавших жителей, принимая обращения от их родственников и собирая генетический материал для опознания. С каждым днем число обнаруженных погибших мирных граждан возрастает, заключил сотрудник СК. 

Глава ДНР Денис Пушилин 18 июля сообщил, что у него есть свидетельства того, что украинские военные намеренно стреляли по мирным жителям Дзержинска. СК России позднее заявил, что проведет проверку после сообщений об обнаружении в зоне СВО тел мирных жителей, которые погибли от рук ВСУ, передает «Национальная служба новостей». 

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В Авдеевке, недавно освобожденной в ДНР, российские следователи обнаружили тела 47 мирных жителей, из которых опознаны 24. Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики регионального главка СК. «Обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане», — сообщил руководитель РИА Новости. Он также отметил, что опознаны только тела 24 человек, при этом работы по идентификации продолжаются и для осмотра мест происшествий из-за сильных разрушений привлекается тяжелая техника. Следствие активно занимается поиском пропавших жителей, принимая обращения от их родственников и собирая генетический материал для опознания. С каждым днем число обнаруженных погибших мирных граждан возрастает, заключил сотрудник СК.  Глава ДНР Денис Пушилин 18 июля сообщил, что у него есть свидетельства того, что украинские военные намеренно стреляли по мирным жителям Дзержинска. СК России позднее заявил, что проведет проверку после сообщений об обнаружении в зоне СВО тел мирных жителей, которые погибли от рук ВСУ, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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