27 июля 2024

В Верхней Пышме выставили гигантскую коллекцию редких капотных значков

В музее Верхней Пышмы выставили коллекцию из 360 значков с капотов автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Верхней Пышме самая большая коллекция автомаскотов в России
В Верхней Пышме самая большая коллекция автомаскотов в России Фото:

В Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) выставили коллекцию из 360 редких капотных значков. Об этом сообщило издание Ruptly.

"Маскот — это брендовый символ, трехобъемная фигурка, как правило из металла, иногда из стекла, которая стоит на капоте американского или европейского автомобиля 20-x, 30-x, 40-x, 50-x годов. И эта фигурка сразу уже объясняет проходящему мимо человеку, что это за машина», — рассказал агенству главный специалист отдела экспозиций музея Иван Копыркин.

Эта коллекция музея является самой большой среди подобных в России. Сначала объемные значки использовали, чтобы скрыть пробку на капоте над радиатором. Уже позже авто-производители начали использовать их, как символы.

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В Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) выставили коллекцию из 360 редких капотных значков. Об этом сообщило издание Ruptly. "Маскот — это брендовый символ, трехобъемная фигурка, как правило из металла, иногда из стекла, которая стоит на капоте американского или европейского автомобиля 20-x, 30-x, 40-x, 50-x годов. И эта фигурка сразу уже объясняет проходящему мимо человеку, что это за машина», — рассказал агенству главный специалист отдела экспозиций музея Иван Копыркин. Эта коллекция музея является самой большой среди подобных в России. Сначала объемные значки использовали, чтобы скрыть пробку на капоте над радиатором. Уже позже авто-производители начали использовать их, как символы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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