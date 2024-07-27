В Верхней Пышме выставили гигантскую коллекцию редких капотных значков

В Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) выставили коллекцию из 360 редких капотных значков. Об этом сообщило издание Ruptly.
"Маскот — это брендовый символ, трехобъемная фигурка, как правило из металла, иногда из стекла, которая стоит на капоте американского или европейского автомобиля 20-x, 30-x, 40-x, 50-x годов. И эта фигурка сразу уже объясняет проходящему мимо человеку, что это за машина», — рассказал агенству главный специалист отдела экспозиций музея Иван Копыркин.
Эта коллекция музея является самой большой среди подобных в России. Сначала объемные значки использовали, чтобы скрыть пробку на капоте над радиатором. Уже позже авто-производители начали использовать их, как символы.
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