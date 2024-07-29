29 июля 2024

В суд поступило дело против блогера Камикадзе Ди* о фейках об армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над таджиками. Челябинск , уголовное дело, прокурор, следствие, судья, суд, судебный процесс, расследование, уголовный процесс
Дело блогера Камикадзе Ди* поступило в суд для заочного рассмотрения Фото:
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Уголовное дело в отношении блогера Дмитрия Иванова (признан Минюстом РФ иноагентом), известного как Камикадзе Ди, поступило в Тверской суд Москвы. Ему вменяют обвинение в распространении фейков о российской армии.

«Дело зарегистрировали в суде 26 июля, материалы находятся у судьи. Блогеру вменяют п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти», — следует из карточки на сайте суда.

Иванов, который уехал из России в 2017 году, известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей и активной деятельностью на YouTube. В сентябре 2022 года он был внесен в реестр иноагентов, а в декабре того же года МВД объявило его в федеральный розыск. В мае 2024 года Тверской суд заочно арестовал блогера по обвинению в распространении фейков о российской армии.

Ранее суд вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан Минюстом РФ иноагентом). Его признали виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, передает «Национальная служба новостей».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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Уголовное дело в отношении блогера Дмитрия Иванова (признан Минюстом РФ иноагентом), известного как Камикадзе Ди, поступило в Тверской суд Москвы. Ему вменяют обвинение в распространении фейков о российской армии. «Дело зарегистрировали в суде 26 июля, материалы находятся у судьи. Блогеру вменяют п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти», — следует из карточки на сайте суда. Иванов, который уехал из России в 2017 году, известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей и активной деятельностью на YouTube. В сентябре 2022 года он был внесен в реестр иноагентов, а в декабре того же года МВД объявило его в федеральный розыск. В мае 2024 года Тверской суд заочно арестовал блогера по обвинению в распространении фейков о российской армии. Ранее суд вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан Минюстом РФ иноагентом). Его признали виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, передает «Национальная служба новостей». * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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