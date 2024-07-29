В суд поступило дело против блогера Камикадзе Ди* о фейках об армии

Уголовное дело в отношении блогера Дмитрия Иванова (признан Минюстом РФ иноагентом), известного как Камикадзе Ди, поступило в Тверской суд Москвы. Ему вменяют обвинение в распространении фейков о российской армии.
«Дело зарегистрировали в суде 26 июля, материалы находятся у судьи. Блогеру вменяют п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти», — следует из карточки на сайте суда.
Иванов, который уехал из России в 2017 году, известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей и активной деятельностью на YouTube. В сентябре 2022 года он был внесен в реестр иноагентов, а в декабре того же года МВД объявило его в федеральный розыск. В мае 2024 года Тверской суд заочно арестовал блогера по обвинению в распространении фейков о российской армии.
Ранее суд вынес заочный приговор политологу Аббасу Галлямову (признан Минюстом РФ иноагентом). Его признали виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, передает «Национальная служба новостей».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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