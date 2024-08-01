Выросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

Число погибших из-за взрыва в доме в Нижнем Тагиле выросло до трех человек
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, носилки, обрушение, спасатели, разбор завалов, пострадавший
Спасатели продолжают работать на месте обрушения Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили третьего погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале ТАСС.

«Третьего человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — сообщает ТАСС. В настоящий момент спасатели занимаются извлечением двух девочек по имени Настя и Полина, которые, по предварительным данным, находятся в живых. Однако судьба семилетнего мальчика пока остается неизвестной.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад). Спасательная операция продлится до утра. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.

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Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили третьего погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале ТАСС. «Третьего человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — сообщает ТАСС. В настоящий момент спасатели занимаются извлечением двух девочек по имени Настя и Полина, которые, по предварительным данным, находятся в живых. Однако судьба семилетнего мальчика пока остается неизвестной. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад). Спасательная операция продлится до утра. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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