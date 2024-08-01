Выросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

Число погибших из-за взрыва в доме в Нижнем Тагиле выросло до трех человек

01 августа 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают работать на месте обрушения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили третьего погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале ТАСС. «Третьего человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — сообщает ТАСС. В настоящий момент спасатели занимаются извлечением двух девочек по имени Настя и Полина, которые, по предварительным данным, находятся в живых. Однако судьба семилетнего мальчика пока остается неизвестной. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад). Спасательная операция продлится до утра. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили третьего погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале ТАСС. «Третьего человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — сообщает ТАСС. В настоящий момент спасатели занимаются извлечением двух девочек по имени Настя и Полина, которые, по предварительным данным, находятся в живых. Однако судьба семилетнего мальчика пока остается неизвестной. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад). Спасательная операция продлится до утра. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.