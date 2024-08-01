Выросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле вытащили третьего погибшего. Неофициальная информация об этом появилась в telegram-канале ТАСС.
«Третьего человека достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле», — сообщает ТАСС. В настоящий момент спасатели занимаются извлечением двух девочек по имени Настя и Полина, которые, по предварительным данным, находятся в живых. Однако судьба семилетнего мальчика пока остается неизвестной.
Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. По предварительным данным, причиной мог стать газовый хлопок (профильные службы говорили, что проверяли дом месяц назад). Спасательная операция продлится до утра. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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