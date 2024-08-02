Появилась основная версия обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Основная версия частичного обрушения пятиэтажного дома на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, которую рассматривают власти, — случайный хлопок газа. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оперштабу.
По словам собеседника, версия об умышленном взрыве, звучавшая поначалу, чиновниками и силовиками не рассматривается. «Сейчас выясняется, взорвался метан (подается по сетям) или пропан (кто-то притащил в квартиру баллон)», — поделился источник.
ЧП произошло в полдень 1 августа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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