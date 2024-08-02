Появилась основная версия обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Власти отмели версию об умышленном взрыве дома в Нижнем Тагиле

03 августа 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в полдень 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Основная версия частичного обрушения пятиэтажного дома на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, которую рассматривают власти, — случайный хлопок газа. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оперштабу. По словам собеседника, версия об умышленном взрыве, звучавшая поначалу, чиновниками и силовиками не рассматривается. «Сейчас выясняется, взорвался метан (подается по сетям) или пропан (кто-то притащил в квартиру баллон)», — поделился источник. ЧП произошло в полдень 1 августа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основная версия частичного обрушения пятиэтажного дома на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, которую рассматривают власти, — случайный хлопок газа. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оперштабу. По словам собеседника, версия об умышленном взрыве, звучавшая поначалу, чиновниками и силовиками не рассматривается. «Сейчас выясняется, взорвался метан (подается по сетям) или пропан (кто-то притащил в квартиру баллон)», — поделился источник. ЧП произошло в полдень 1 августа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.