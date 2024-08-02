02 августа 2024

Появилась основная версия обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Власти отмели версию об умышленном взрыве дома в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
ЧП произошло в полдень 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Основная версия частичного обрушения пятиэтажного дома на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, которую рассматривают власти, — случайный хлопок газа. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оперштабу.

По словам собеседника, версия об умышленном взрыве, звучавшая поначалу, чиновниками и силовиками не рассматривается. «Сейчас выясняется, взорвался метан (подается по сетям) или пропан (кто-то притащил в квартиру баллон)», — поделился источник.

ЧП произошло в полдень 1 августа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основная версия частичного обрушения пятиэтажного дома на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, которую рассматривают власти, — случайный хлопок газа. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оперштабу. По словам собеседника, версия об умышленном взрыве, звучавшая поначалу, чиновниками и силовиками не рассматривается. «Сейчас выясняется, взорвался метан (подается по сетям) или пропан (кто-то притащил в квартиру баллон)», — поделился источник. ЧП произошло в полдень 1 августа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...