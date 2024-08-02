02 августа 2024

В центре Нижнего Тагила появился гигантский космический корабль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, ракета, байконур, космодром, стартовая площадка, ракетодром
Космический корабль везут на Гальянку (архивное фото) Фото:

В центре Нижнего Тагила (Свердловская область) в ночь на 3 августа заметили космический корабль «Байкал». Чтобы 41-метровый шаттл проехал, на улицах города поднимают светофоры. Кадрами поделился читатель URA.RU.

«Космолет провезли по улицам Нижнего Тагила на Гальянку. Его длина 41 метр вместе с тягачом. Поднимают светофоры, чтобы провезти», — рассказал собеседник.

Вечером 2 августа шаттл заметили на трассе под Нижним Тагилом. Тогда на дороге образовался небольшой затор — водители ждали, пока тягач с кораблем повернет налево. По одной из версий, космический корабль с Байконура везут в музей военной техники в Верхней Пышме.

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В центре Нижнего Тагила (Свердловская область) в ночь на 3 августа заметили космический корабль «Байкал». Чтобы 41-метровый шаттл проехал, на улицах города поднимают светофоры. Кадрами поделился читатель URA.RU. «Космолет провезли по улицам Нижнего Тагила на Гальянку. Его длина 41 метр вместе с тягачом. Поднимают светофоры, чтобы провезти», — рассказал собеседник. Вечером 2 августа шаттл заметили на трассе под Нижним Тагилом. Тогда на дороге образовался небольшой затор — водители ждали, пока тягач с кораблем повернет налево. По одной из версий, космический корабль с Байконура везут в музей военной техники в Верхней Пышме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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