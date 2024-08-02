В центре Нижнего Тагила (Свердловская область) в ночь на 3 августа заметили космический корабль «Байкал». Чтобы 41-метровый шаттл проехал, на улицах города поднимают светофоры. Кадрами поделился читатель URA.RU.
«Космолет провезли по улицам Нижнего Тагила на Гальянку. Его длина 41 метр вместе с тягачом. Поднимают светофоры, чтобы провезти», — рассказал собеседник.
Вечером 2 августа шаттл заметили на трассе под Нижним Тагилом. Тогда на дороге образовался небольшой затор — водители ждали, пока тягач с кораблем повернет налево. По одной из версий, космический корабль с Байконура везут в музей военной техники в Верхней Пышме.
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