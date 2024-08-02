Под Екатеринбургом произошло массовое ДТП, в котором пострадали дети. Фото

03 августа 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 3 августа на 44-м километре ЕКАД под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы. Среди пострадавших оказались двое детей. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Дорожный инцидент произошел 3 августа около 00:20 часов на 44 км ЕКАД Верхнепышминского района. 41-летний водитель грузового автомобиля „Мерседес“, двигаясь в зоне проведения дорожных работ в сторону Верхней Пышмы, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего не выдержал достаточную дистанцию до впереди стоящих на запрещающий сигнал светофора транспортных средств „Тойота“, „Мицубиси“, „Лада“, „Фав“ и допустил с ними столкновение», — сказано в тексте. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, среди них двое — дети. Пострадавшими оказались водитель и четыре пассажира автомобиля «Тойота», а также два человека из «Мицубиси». Отмечается, что в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам водителя грузовика, причиной столкновения стало кратковременное отвлечение внимания от дороги. Процедура освидетельствования показала, что мужчина находился за рулем в трезвом состоянии. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные действия, полиция начала проверку. Фото: ГИБДД Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 3 августа на 44-м километре ЕКАД под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы. Среди пострадавших оказались двое детей. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Дорожный инцидент произошел 3 августа около 00:20 часов на 44 км ЕКАД Верхнепышминского района. 41-летний водитель грузового автомобиля „Мерседес“, двигаясь в зоне проведения дорожных работ в сторону Верхней Пышмы, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего не выдержал достаточную дистанцию до впереди стоящих на запрещающий сигнал светофора транспортных средств „Тойота“, „Мицубиси“, „Лада“, „Фав“ и допустил с ними столкновение», — сказано в тексте. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, среди них двое — дети. Пострадавшими оказались водитель и четыре пассажира автомобиля «Тойота», а также два человека из «Мицубиси». Отмечается, что в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам водителя грузовика, причиной столкновения стало кратковременное отвлечение внимания от дороги. Процедура освидетельствования показала, что мужчина находился за рулем в трезвом состоянии. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные действия, полиция начала проверку.