02 августа 2024

Под Екатеринбургом произошло массовое ДТП, в котором пострадали дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП Фото:

В ночь на 3 августа на 44-м километре ЕКАД под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы. Среди пострадавших оказались двое детей. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Дорожный инцидент произошел 3 августа около 00:20 часов на 44 км ЕКАД Верхнепышминского района. 41-летний водитель грузового автомобиля „Мерседес“, двигаясь в зоне проведения дорожных работ в сторону Верхней Пышмы, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего не выдержал достаточную дистанцию до впереди стоящих на запрещающий сигнал светофора транспортных средств „Тойота“, „Мицубиси“, „Лада“, „Фав“ и допустил с ними столкновение», — сказано в тексте.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, среди них двое — дети. Пострадавшими оказались водитель и четыре пассажира автомобиля «Тойота», а также два человека из «Мицубиси». Отмечается, что в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам водителя грузовика, причиной столкновения стало кратковременное отвлечение внимания от дороги. Процедура освидетельствования показала, что мужчина находился за рулем в трезвом состоянии. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные действия, полиция начала проверку.

Фото:

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В ночь на 3 августа на 44-м километре ЕКАД под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы. Среди пострадавших оказались двое детей. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Дорожный инцидент произошел 3 августа около 00:20 часов на 44 км ЕКАД Верхнепышминского района. 41-летний водитель грузового автомобиля „Мерседес“, двигаясь в зоне проведения дорожных работ в сторону Верхней Пышмы, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего не выдержал достаточную дистанцию до впереди стоящих на запрещающий сигнал светофора транспортных средств „Тойота“, „Мицубиси“, „Лада“, „Фав“ и допустил с ними столкновение», — сказано в тексте. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, среди них двое — дети. Пострадавшими оказались водитель и четыре пассажира автомобиля «Тойота», а также два человека из «Мицубиси». Отмечается, что в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам водителя грузовика, причиной столкновения стало кратковременное отвлечение внимания от дороги. Процедура освидетельствования показала, что мужчина находился за рулем в трезвом состоянии. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные действия, полиция начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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