Губернатор Клычков: два дрона ВСУ атаковали многоэтажку в Орловской области

Три беспилотника уничтожены, два попали в дом, заявил Клычков
Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Орловскую область в ночь на 3 августа. Два дрона попал в многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — написал Клычков в telegram-канале. На месте ЧП находятся оперативные службы. О пострадавших не сообщается.
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