Губернатор Клычков: два дрона ВСУ атаковали многоэтажку в Орловской области

03 августа 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Три беспилотника уничтожены, два попали в дом, заявил Клычков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Орловскую область в ночь на 3 августа. Два дрона попал в многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «Сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — написал Клычков в telegram-канале. На месте ЧП находятся оперативные службы. О пострадавших не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Орловскую область в ночь на 3 августа. Два дрона попал в многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «Сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — написал Клычков в telegram-канале. На месте ЧП находятся оперативные службы. О пострадавших не сообщается.