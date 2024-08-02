02 августа 2024

Губернатор Клычков: два дрона ВСУ атаковали многоэтажку в Орловской области

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Три беспилотника уничтожены, два попали в дом, заявил Клычков Фото:

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Орловскую область в ночь на 3 августа. Два дрона попал в многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — написал Клычков в telegram-канале. На месте ЧП находятся оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

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Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Орловскую область в ночь на 3 августа. Два дрона попал в многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «Сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — написал Клычков в telegram-канале. На месте ЧП находятся оперативные службы. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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