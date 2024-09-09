Из-за тайфуна во Вьетнаме погибли 59 человек

09 сентября 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Более двухсот человек получили травмы из-за тайфуна «Яги» во Вьетнаме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за тайфуна «Яги» во Вьетнаме погибли 59 человек. Об этом собщили местные жители страны. «Число погибших в результате тайфуна „Яги“ во Вьетнаме выросло до 59 человек, более двухсот получили травмы», — пишет НТВ со ссылкой на сообщения местных жителей. 6 сентября на Китай обрушился тайфун «Яги». Сначала он дошел только до китайской провинции Хайнань, но уже 7 сентября начал двигаться в сторону Вьетнама. По оценкам метеорологов, это самый мощный тайфун за последние 10 лет. Ранее россиянин, живущий во Вьетнаме показал, как выглядит город Хайфон во время тайфуна. Владимир Марко рассказал «Газете.ру», что везде отключено электричество и не работают магазины, на улицах валяются деревья.Он предупредил, что сейчас опасно находится вне дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за тайфуна «Яги» во Вьетнаме погибли 59 человек. Об этом собщили местные жители страны. «Число погибших в результате тайфуна „Яги“ во Вьетнаме выросло до 59 человек, более двухсот получили травмы», — пишет НТВ со ссылкой на сообщения местных жителей. 6 сентября на Китай обрушился тайфун «Яги». Сначала он дошел только до китайской провинции Хайнань, но уже 7 сентября начал двигаться в сторону Вьетнама. По оценкам метеорологов, это самый мощный тайфун за последние 10 лет. Ранее россиянин, живущий во Вьетнаме показал, как выглядит город Хайфон во время тайфуна. Владимир Марко рассказал «Газете.ру», что везде отключено электричество и не работают магазины, на улицах валяются деревья.Он предупредил, что сейчас опасно находится вне дома.