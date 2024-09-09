Ученые раскрыли, вызывают ли смартфоны рак мозга

ВОЗ: радиоизлучение от смартфонов не вызовет рак мозга
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Излучения от мобильного телефона не увеличивают риск развития рака мозга
Излучения от мобильного телефона не увеличивают риск развития рака мозга Фото:

Команда ученых провела анализ научных оценок об опасности смартфонов для здоровья, в результате чего выяснилось, что использование мобильного телефона не вредит мозгу. Об этом сообщает издание Life.

«Воздействие радиоизлучения при использовании мобильного телефона, скорее всего, не увеличивает риск рака мозга», — говорится в результатах исследования по заказу ВОЗ, передает Life.ru. В статье также уточняется, что радиочастотное излучение, исходящее от вещательных антенн или базовых станций, вероятнее всего, не повышает риск развития рака у детей.

Исследования были сосредоточены на вопросе о том, способствуют ли мобильные устройства возникновению раковых опухолей мозга, гипофиза, слухового нерва, слюнных желёз и других злокачественных образований. В ходе работы ученые проанализировали более пяти тысяч исследований по данной теме и выделили 63 наиболее актуальные и значимые для глубокого анализа. В процессе анализа собиралась информация не только о воздействии смартфонов на области головы, но и об излучении базовых станций, а также о других устройствах, включая беспроводные телефоны, используемые в домашних условиях.

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Команда ученых провела анализ научных оценок об опасности смартфонов для здоровья, в результате чего выяснилось, что использование мобильного телефона не вредит мозгу. Об этом сообщает издание Life. «Воздействие радиоизлучения при использовании мобильного телефона, скорее всего, не увеличивает риск рака мозга», — говорится в результатах исследования по заказу ВОЗ, передает Life.ru. В статье также уточняется, что радиочастотное излучение, исходящее от вещательных антенн или базовых станций, вероятнее всего, не повышает риск развития рака у детей. Исследования были сосредоточены на вопросе о том, способствуют ли мобильные устройства возникновению раковых опухолей мозга, гипофиза, слухового нерва, слюнных желёз и других злокачественных образований. В ходе работы ученые проанализировали более пяти тысяч исследований по данной теме и выделили 63 наиболее актуальные и значимые для глубокого анализа. В процессе анализа собиралась информация не только о воздействии смартфонов на области головы, но и об излучении базовых станций, а также о других устройствах, включая беспроводные телефоны, используемые в домашних условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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