Путин выразил соболезнования родным Александра Маслякова

Телеведущий Александр Масляков, который скончался накануне, был талантливым человеком, определившим облик российского телевидения. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина, в котором он выражает соболезнования родным Маслякова.
«Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», — сообщается в письме, опубликованном в официальном telegram-канале Кремля. Там также отмечено, что Масляков внес значимый вклад в развитие программы «Клуб веселых и находчивых», которая стала уникальным явлением в российской культуре.
Александр Масляков — старший скончался 8 августа после продолжительной болезни. У него был рак легких, который уже не поддавался оперативному лечению. Маслякову было 82 года.
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