Путин выразил соболезнования родным Александра Маслякова

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, масляков александр
Александр Масляков — человек многогранного таланта, заявил Владимир Путин Фото:

Телеведущий Александр Масляков, который скончался накануне, был талантливым человеком, определившим облик российского телевидения. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина, в котором он выражает соболезнования родным Маслякова.

«Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», — сообщается в письме, опубликованном в официальном telegram-канале Кремля. Там также отмечено, что Масляков внес значимый вклад в развитие программы «Клуб веселых и находчивых», которая стала уникальным явлением в российской культуре.

Александр Масляков — старший скончался 8 августа после продолжительной болезни. У него был рак легких, который уже не поддавался оперативному лечению. Маслякову было 82 года.

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Телеведущий Александр Масляков, который скончался накануне, был талантливым человеком, определившим облик российского телевидения. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина, в котором он выражает соболезнования родным Маслякова. «Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», — сообщается в письме, опубликованном в официальном telegram-канале Кремля. Там также отмечено, что Масляков внес значимый вклад в развитие программы «Клуб веселых и находчивых», которая стала уникальным явлением в российской культуре. Александр Масляков — старший скончался 8 августа после продолжительной болезни. У него был рак легких, который уже не поддавался оперативному лечению. Маслякову было 82 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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