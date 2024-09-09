Минэнерго заявило об исчерпании резервов, созданных в СССР

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Цивилев заявил о недостаточном финансировании энергетики в РФ
Цивилев заявил о недостаточном финансировании энергетики в РФ Фото:

Российская электроэнергетика исчерпала резервы, которые были созданы еще в СССР. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны», — заявил Цивилев в интервью ТАСС. Главной причиной такого исхода является недостаточное финансирование, необходимое для модернизации оборудования и его содержания в исправном состоянии.

Цивилев отметил, что энергосистема Дальнего Востока вступает в осенне-зимний период без достаточного резервного генерационного потенциала, что обусловлено переносом капитального ремонта нескольких теплоэлектростанций. Он также сообщил, что Министерство энергетики отнесло Дальневосточный федеральный округ к регионам с повышенными рисками в сфере электроэнергетики и предпринимает ряд мер, направленных на снижение числа аварий и повышение надежности энергоснабжения.

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Российская электроэнергетика исчерпала резервы, которые были созданы еще в СССР. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. «Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны», — заявил Цивилев в интервью ТАСС. Главной причиной такого исхода является недостаточное финансирование, необходимое для модернизации оборудования и его содержания в исправном состоянии. Цивилев отметил, что энергосистема Дальнего Востока вступает в осенне-зимний период без достаточного резервного генерационного потенциала, что обусловлено переносом капитального ремонта нескольких теплоэлектростанций. Он также сообщил, что Министерство энергетики отнесло Дальневосточный федеральный округ к регионам с повышенными рисками в сфере электроэнергетики и предпринимает ряд мер, направленных на снижение числа аварий и повышение надежности энергоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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