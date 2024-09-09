Минэнерго заявило об исчерпании резервов, созданных в СССР

Российская электроэнергетика исчерпала резервы, которые были созданы еще в СССР. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны», — заявил Цивилев в интервью ТАСС. Главной причиной такого исхода является недостаточное финансирование, необходимое для модернизации оборудования и его содержания в исправном состоянии.
Цивилев отметил, что энергосистема Дальнего Востока вступает в осенне-зимний период без достаточного резервного генерационного потенциала, что обусловлено переносом капитального ремонта нескольких теплоэлектростанций. Он также сообщил, что Министерство энергетики отнесло Дальневосточный федеральный округ к регионам с повышенными рисками в сфере электроэнергетики и предпринимает ряд мер, направленных на снижение числа аварий и повышение надежности энергоснабжения.
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